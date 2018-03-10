Назван способ улучшить сексуальную жизнь

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц установила закономерность между качеством сексуальной жизни и продолжительностью сна. Результаты исследования опубликовало издание The Conversation.

Минц обратила внимание, что каждый третий взрослый американец недосыпает. При этом 31 процент мужчин и 45 процентов женщин не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Психолог уверена, что эти показатели связаны друг с другом, потому что плохой секс и сон имеют одну общую причину — стресс. Минц уверена, что у людей есть так называемый замкнутый круг: хороший секс приводит к хорошему сну, а плохой секс — к недосыпу, который, в свою очередь, снижает сексуальное желание.

Всего лишь один дополнительный час сна у женщин, как показали эксперименты, приводил к тому, что у 14 процентов из них на следующий день был хороший секс.

Ранее ученые установили, что степень сексуального удовлетворения мужчин в большей степени зависит от продолжительности эрекции, желания и оргазма женщины. У женщин этот процесс, в свою очередь, зависит от влечения и оргазма мужчин.