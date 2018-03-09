Ученые рассказали о генетических причинах бессонницы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые выяснили, какие гены могут провоцировать развитие нарушений сна, сообщает портал Eurekalert.

Материалом для исследования ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего стали образцы ДНК более 33 тысяч американских военных. Их разделили на группы в зависимости от европейского, африканского или латиноамериканского происхождения.

Исследование продемонстрировало генетическую связь бессонницы и ряда заболеваний, к примеру диабета второго типа. У участников европейского происхождения была отмечена сильная генетическая связь между бессонницей и депрессией.

"Генетическая корреляция между бессонницей и расстройствами психики вроде депрессии, а также болезнями вроде диабета второго типа предполагает общую генетическую предрасположенность к этим часто встречающимся вместе заболеваниям", — пояснил один из авторов исследования Мюррей Стейн.