Найден новый способ улучшить память

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые из университетов Бирмингема и Йорка выявили тип мозговой активности, связанный с запоминанием и обработкой информации во сне. Об этом пишет портал Eurekalert.

Исследователи обратили внимание на шпиндели сна — волны активности мозга, которые можно увидеть с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Ученых интересовало, как они влияют на работу памяти во сне.

Для этого специалисты провели эксперимент: участников попросили запомнить связь между словами и изображениями объектов перед сном. Когда люди дремали, им повторили половину этих слов, чтобы запустить процесс реактивации памяти. Потом, когда респонденты проснулись, им называли слово и просили вспомнить правильные ассоциации. Выяснилось, что лучше всего запомнились картинки и сцены к словам, которые ученые повторяли участникам, когда те спали. Результаты ЭЭГ показали, что именно в этот момент возникали шпиндели сна.

По словам Бернхарда Старесины из Школы психологии Бирмингемского университета, стимуляция шпинделей электродами может стать одним и способов улучшения памяти. Ученые предполагают, что их открытие поможет людям, которым тяжело дается обучение.

"Новые вещи запоминаются в состоянии бодрости, но во сне мозг перерабатывает информацию, делает ее более доступной, чтобы человек мог вспомнить ее в самый нужный момент. Это важно как для учебы, так и для понимания того, что мы можем сделать, чтобы продлить здоровье мозга", — отметил другой автор исследования, Скотт Кейрни из отделения психологии Университета Йорка.