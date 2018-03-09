Эксперты предупредили об увеличении числа наводнений в ДФО в ближайшие годы

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Повторяемость крупных наводнений на территории российского Дальнего Востока из-за муссонных дождей в первой четверти ХХI века может удвоиться, предупреждает центр "Антистихия".

В последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% жителей страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.

"Ожидается увеличение примерно вдвое повторения максимальных уровней наводнений в результате муссонных осадков в Дальневосточном федеральном округе, заторных наводнений на Лене и ряде других сибирских рек. Повторяемость паводков, вызванных сильными дождями, на Дальнем Востоке увеличится в полтора-два раза в среднем с одного паводка в 10-15 лет в последней четверти ХХ века до одного паводка в 7-12 лет в первой четверти ХХI века", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что прогнозируемая динамика наводнений и паводков представляет собой наиболее опасные последствия изменений климата.