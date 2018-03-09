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РИА Наука
РИА Наука

Загадки CRISPR-Cas: как создают генно-модифицированных животных

08:0009.03.2018
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаЛабораторные мыши с отредактированным геномомЛабораторные мыши с отредактированным геномом
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Изобретение редактора генов CRISPR-Cas называют революцией в биологии. Ученые обещают с его помощью улучшать сорта растений и породы животных для сельского хозяйства, лечить врожденные генетические заболевания у людей. Корреспондент РИА новости отправилась посмотреть, у кого и как редактируют геном.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Редактор генома CRISPR: технология, которая изменит медицину

Центр геномного редактирования МГУ открылся чуть больше года назад — на территории университетского кампуса. Меня встречает его директор, доктор химических наук Петр Сергиев, и, пока мы едем в лифте, немного посвящает в историю генной инженерии.

"Геном редактировали и раньше. Только инструменты для этого создавать было сложно, долго, а результат получался часто не такой, как хотелось", — говорит он.
В виварии Петр Владимирович переодевается в синюю лабораторную одежду, мне выдают одноразовый белый комбинезон и просят протереть фотоаппарат спиртом. Теперь Петр Владимирович выглядит как хирург, а я — как лаборант из сериала "CSI — место преступления".

В стерильной лаборатории для нас заготовлен контейнер с оплодотворенными яйцеклетками мыши и пробирка с раствором РНК. Это все, что нужно для редактирования генома методом CRISPR-Cas.

CRISPR — английская аббревиатура словосочетания, буквально означающего "регулярно сгруппированные короткие палиндромные повторы". По сути, это просто небольшие участки ДНК вирусов-бактериофагов, встроенные в геном бактерий. Эти последовательности нужны для работы бактериальной иммунной системы и служат чем-то вроде объявлений "Их разыскивает милиция". Если бактерия выживает после заражения бактериофагом, она с помощью белковых ферментов Cas вырезает кусок из его ДНК и встраивает в свой геном, чтобы распознавать впоследствии. Геном бактерий наследует эту библиотеку "врагов", заботливо собранную предыдущими поколениями.

В 2013 году ученые выяснили, что белок Cas действует в любом организме, включая млекопитающих. Он способен вносить направленные разрывы в обе цепочки молекулы ДНК и таким образом изменять геном.

Подконтрольная эволюция: какие перспективы открывает генная инженерия
© Константин Ермолаев
Подконтрольная эволюция: какие перспективы открывает генная инженерия

Манипуляции с яйцеклеткой

Петр Сергиев изготавливает на микрокузнице стеклянный капилляр диаметром сто микрон, затягивает в него яйцеклетку и переносит под стеклышки с питательной средой. Готовый образец отправляется на предметный столик оптического микроскопа. На мониторе возникает увеличенное изображение яйцеклетки, подрагивающей на кончике капилляра. Выделяются два округлых пятна — это пронуклеусы с ДНК матери и отца.

Ученый готовит еще один капилляр, диаметром на порядок меньше. Это шприц для инъекции. Набирает в него раствор с двумя видами РНК и с помощью манипуляторов аккуратно протыкает яйцеклетку. Все, инъекция сделана.

Работа лаборатории по исследованию ДНК
© Fotolia / angellodeco
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РНК, введенные в яйцеклетку, нужны для разрезания генома в заданном месте. Один вид РНК содержит строго определенную последовательность нуклеотидов, аналогичную той, что мы задумали изменить. Задача этой РНК — найти соответствующий участок в ДНК, поэтому ее называют "направляющей". РНК второго вида, матричная, — своего рода инструкция для синтеза белка-нуклеазы Cas9. Этот белок действует как катализатор химической реакции, разрывающей фосфодиэфирные связи между строго определенными основаниями ДНК. Поскольку у молекулы белка два нуклеазных центра, то размыкаются обе цепи ДНК, причем в том месте, координаты которого Cas9 "считал" с направляющей РНК.

Молекула ДНК воспринимает разрыв обеих цепочек как серьезную поломку и стремится ее починить. Плавающие в клетке ферменты-экзонуклеазы немедленно удаляют несколько нуклеотидов с обоих концов разрыва. Этого достаточно, чтобы сломать, или, как говорят генетики, "выключить" ген.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаКак работает геномный редактор CRISPR-Cas9
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Как работает геномный редактор CRISPR-Cas9

Если нужна направленная мутация, например, требуется пометить белок, чтобы следить за ним в организме, то в комплекс к двум РНК вносят еще одну матрицу в виде особым образом сконструированной ДНК. Она состоит из последовательностей, идентичных краям будущего разрыва, а также содержит участок, который предстоит вставить. После того как Cas9 разрезал молекулу ДНК, ее концы соединяются, используя эту дополнительную матрицу, поэтому в разрыв вставляется нужный нам набор нуклеотидов.

"Мы можем приделать небольшой хвостик к белку, за который его удобно вытаскивать и смотреть, с чем он взаимодействует. Можем и ген вставить, но это не так эффективно, как выключать", — продолжает объяснять ученый.

Эксперимент по редактированию генома
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаОплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента.Оплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Оплодотворенные яйцеклетки мыши в чашке Петри готовы для эксперимента.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаПетр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр.Петр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Петр Сергиев забирает яйцеклетки в капилляр.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаС помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой.С помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
С помощью капилляра яйцеклетки переносят в стеклянный сэндвич с питательной средой.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаНа приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку.На приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
На приборе вытягивают очень тонкий стеклянный капилляр для инъекции в яйцеклетку.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаЯйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования.Яйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Яйцеклетку протыкают капилляром и вводят раствор РНК для геномного редактирования.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаВиварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов.Виварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Виварий. Здесь выращивают генно-модифицированных мышей и мышей для контроля экспериментов.
© РИА Новости / Татьяна ПичугинаСамка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство.Самка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство
© РИА Новости / Татьяна Пичугина
Самка выносила мышат из яйцеклеток с отредактированным геномом. Внешне это самое обычное потомство.
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ГМО и химеры

Отредактированную яйцеклетку пересадят в маточную трубку суррогатной мыши. Она какое-то время жила с самцом, у которого перевязаны семенные канальца. Пара вела нормальную половую жизнь, но зачать не могла. Тем не менее организм мышки считал, что она беременна, и сформировал для нее соответствующий гормональный фон. Теперь эта самка выносит чужой плод.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
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Через три недели у нее родятся с виду самые обыкновенные мышата. Ученые подождут, пока грызуны подрастут, возьмут у них небольшой кусочек хвостика и с помощью ПЦР проанализируют участок ДНК, который редактировали. Мутацию или выключенный ген обнаруживают в более чем половине случаев. Обратная процедура — вставка последовательности в геном — удается не более чем в 10% опытов.

При редактировании возникают разные любопытные эффекты. Например, рождаются мозаичные мышки, или химеры, у которых есть клетки с разными вариациями материнского и отцовского генома. Cas9 может резать ДНК многократно, но кодирующая его матричная РНК не вечна, и введенный раствор попросту исчезает в ряду клеточных делений. Иногда редактор все же срабатывает повторно уже после того, как пронуклеусы слились и яйцеклетка поделилась. А поскольку восстановление ДНК после разрыва — это всегда случайный процесс и залечивание никогда не происходит одинаково, то часть клеток в одном организме будет содержать другую мутацию.

Нормальный зародыш (слева) и зародыш с отключенным геном Oct4 (справа)
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученые впервые отключили ген в "полноценном" человеческом зародыше

Для науки и медицины

Мы переходим в соседнее помещение посмотреть на живые результаты экспериментов по редактированию генома. На стеллажах слева — контейнеры с генно-модифицированными мышами, справа — с обычными грызунами для контроля. Их выращивали, как и тех, что слева, но манипуляций с геномом не производили. Контрольные мышки нужны, чтобы иметь перед глазами норму и сравнивать с ней существ, полученных в эксперименте.

Петр Сергиев берет один из контейнеров с парой серых мышей. Внешне они совершенно обычные, но у них нет приплода. Дело в том, что у самца выключен ген одной из РНК-метилтрансфераз — фермента, вырабатываемого только в сперматозоидах. Самцы с неактивным геном рождаются стерильными. Точное назначение гена и фермента пока неизвестно. Чтобы это выяснить, в лаборатории вывели две линии мышат: у одной — ген выключен, у другой с помощью геномного редактора помечен белок.

Геномный редактор разрезает ДНК
© Фото : Иллюстрация РИА Новости, Алина Полянина
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"Мутацию в этом гене находят и у людей — тогда мужчина страдает бесплодием. Но пока мы не узнаем, зачем он нужен, зачем он модифицирует РНК, мы не сможем помочь таким больным", — рассуждает ученый.

На самом деле мы до сих пор не знаем функцию большинства генов человека. Выяснить это — фундаментальная задача, решаемая многими научными группами по всему миру, в том числе в России. Геном мыши во многом похож на человеческий. Можно надеяться, что с помощью CRISPR-Cas изучение генома любых существ пойдет быстрее.

Группа Сергиева вместе с НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова приступила к поиску мутаций, приводящих к некоторым видам рака. В самых ближайших планах — проект по созданию генно-модифицированных животных для сельского хозяйства совместно с ВНИИ животноводства и Институтом биологии гена РАН. 

"CRISPR-Cas — это фантастический инструмент, позволяющий менять геном по своему усмотрению, быть немножко Богом. В конечном итоге задача науки — понять, как работает такое сложное существо, как млекопитающее", — говорит ученый.

Решать фундаментальные проблемы науки — это прекрасно, но что эта технология даст медицине? В обозримом будущем, увы, немного. Отредактировать яйцеклетку и вырастить генно-модифицированную мышь легко, однако исправить гены взрослого животного нельзя, не говоря уже о человеке.

Устройство бактериального антивируса CRISPR/Cas3
© Maofu Liao/Harvard Medical School // РИА Новости / Алина Полянина
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Способы редактирования ДНК в соматических (то есть уже сформированных клетках) пока очень неэффективны. Для того чтобы ввести в клетку какой-то выключенный мутацией ген и заставить его вырабатывать определенный белок, нужно изъять часть клеток из организма, отредактировать в них ДНК и поместить опять в организм. В принципе, есть надежда, что таким образом удастся бороться с заболеваниями типа миодистрофии Дюшена или муковисцидоза, когда нужно вернуть работоспособность какой-то части клеток. Что же касается предрасположенности к раку, то пока геномный редактор бессилен. Если у человека обнаружили мутантный ген, то он находится во всех клетках организма. Все их изменить нереально. А каждая клетка с мутацией представляет собой источник опасности.

Но даже если CRISPR/Cas поможет ответить лишь на некоторые фундаментальные вопросы и позволит лечить редкие генетические заболевания, все равно это станет для человечества большим шагом вперед.

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