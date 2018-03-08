Ученые "заглянули" внутрь Юпитера

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Благодаря данным, переданным аппаратом Juno, ученые узнали многое о внутреннем строении Юпитера, сообщается на сайте NASA.

Так, выяснилось, что потоки в атмосфере крупнейшей планеты Солнечной системы проникают в нее на глубину порядка трех тысяч километров — значительно глубже, чем предполагалось ранее. В этом слое сосредоточен примерно один процент массы Юпитера.

"Для сравнения: атмосфера Земли — не более одной миллионной доли ее массы", — пояснил Йохай Каспи, ученый из института Вейцмана в Израиле.

Другие данные Juno свидетельствуют, что под этим слоем Юпитер вращается почти как твердое тело. Кроме того, аппарат позволил ученым собрать информацию о том, что происходит ближе к полюсам этой планеты.

На севере Юпитера центральный циклон окружен восемью другими диаметром от 4000 до 4600 километров. Аналогичное явление отмечено и на юге планеты: там вокруг центрального циклона расположены еще пять, но их диаметр составляет от 5600 до 7000 километров.

With unearthly jet-streams, many massive swirling cyclones and winds running deep into its atmosphere — new data from our @NASAJuno mission to Jupiter unveils discoveries and clues about the gas-giant planet. Take a look: https://t.co/4r1ZLdykjQ pic.twitter.com/qs3eIZ3WYC — NASA (@NASA) 7 марта 2018 г.

Несмотря на то что эти циклоны расположены очень близко, они не сливаются друг с другом. "Во всей Солнечной системе нет другого примера подобного явления, о котором мы знаем", — подчеркнул ученый из Института космической астрофизики и планетологии в Риме Альберто Адриани.

Всего в четверг в журнале Nature были опубликованы четыре статьи, посвященные исследованию Юпитера.