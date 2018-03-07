США допускают использование МКС после окончания ее госфинансирования

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. США не исключают, что будут использовать Международную космическую станцию (МКС) после окончания ее финансирования Вашингтоном с 2025 года, заявил в среду на слушаниях в палате представителей конгресса США исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут.

"Мы, может быть, будем использовать МКС в качестве места назначения, когда ее работу будут обеспечивать другие (страны или коммерческие партнеры)", — сказал Лайтфут на слушаниях в комитет по науке и технологиям палаты представителей.

В представленном в феврале проекте президентского бюджета США на 2019 финансовый год оговаривалось, что Вашингтон "предлагает завершить прямое государственное финансирование Международной космической станции к 2025 году, после чего NASA будет полагаться на коммерческих партнеров для исследований на низкой околоземной орбите и демонстрации технологий". Проект бюджета предусматривает выделение 150 миллионов долларов на программу по поддержке таких коммерческих проектов.