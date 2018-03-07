Ученые раскрыли секрет старческой забывчивости

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пожилые люди нередко забывают самые простые вещи и испытывают проблемы с памятью из-за понижения активности в особой части коры, связывающей центр памяти и большие полушария мозга, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

"Мы по-прежнему почти ничего не знаем о том, как старение влияет на работу мозга человека и тех его частей, которые отвечают за формирование и воспроизведение воспоминаний. К примеру, наши наблюдения показали, что не все виды памяти "стареют" с одинаковой скоростью. В частности, пространственная память угасает гораздо медленнее, чем воспоминания о разных объектах", — рассказывает Захария Ри (Zachariah Reagh) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

При наступлении старости дряхлеет не только тело человека, но и ухудшается работа его мозга – пожилые мужчины и женщины запоминают новую информацию гораздо хуже, чем молодые люди, и часто не могут вспомнить те вещи, которые они знали всю свою жизнь.

Причины этого пока не совсем ясны для ученых. Часть из них считает, что острота памяти теряется в результате развития ранних стадий болезни Альцгеймера, а другие предполагают, что это связано с тем, что в гиппокампе, центре памяти человека, почти не остается стволовых клеток к 60-70 году жизни, что постепенно ведет к деградации воспоминаний.

Ри и его коллеги выяснили, почему это происходит на самом деле, наблюдая за активностью мозга у двух десятков пожилых и молодых людей, игравших в простую игру на сообразительность и память, используя сверхмощные магнитно-резонансные томографы.

Во время этой игры ученые показывали добровольцам большое количество фотографий и картинок, и просили их определить, видели ли они эти изображения раньше или они были новыми. Часть из них действительно совпадала, а другие были или абсолютно другими, или же были несколько изменены – нейрофизиологи меняли их цвет или размеры.

Второй тест был несколько другим – авторы статьи меняли не размеры или окраску объектов, а их положение на дисплее монитора, и просили участников эксперимента определить, сдвинулась ли фотография с места или нет.

Сравнивая активность гиппокампа и коры во время этих интеллектуальных упражнений, ученые пытались понять, как меняется работа мозга при наступлении старости и чем обусловлены эти изменения. Как оказалось, ответ на эту загадку был совсем не там, где его ожидали увидеть авторы статьи.

Главным виновником ухудшения памяти в старости, по словам Ри и его коллег, оказалась так называемая переднебоковая энторинальная кора – особый регион в височной доле мозга, соединяющий кору больших полушарий с гиппокампом. Ее повреждение при травмах мозга или массовая гибель ее клеток при болезни Альцгеймера приводит к ухудшению работы памяти и ослаблению когнитивных способностей. При наступлении старости ее активность резко падала, что может объяснять то, почему пожилые люди иногда не могут вспомнить простые вещи.

Что интересно, вторая "половина" этого участка коры, отвечающая за работу пространственной памяти, никак не менялась с возрастом, что отражалось и в том, что пожилые люди так же хорошо запоминали изменения в положении фотографий, как и молодые люди. Этот факт, как считает Ри, стоит учитывать при диагностике и изучении старческой деменции.