NASA планирует возобновить пилотируемые полеты в космос

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. NASA сохраняет уверенность в том, что сможет в 2019 году возобновить собственные пилотируемые полеты в космос, но изучает другие возможности на случай задержки, заявил в среду на слушаниях в палате представителей конгресса США исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут.

"Мы рассматриваем несколько вариантов. Мы сотрудничаем с русскими, но сохраняем уверенность, что наши коммерческие партнеры будут способны обеспечить возможность (самостоятельных полетов) в срок. Мы рассматриваем разные варианты на случай непредвиденной ситуации", — сказал Лайтфут на слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей. Он не привел подробности и не сообщил о том, идут ли переговоры о покупке США дополнительных мест на российском пилотируемом корабле "Союз".

Первый демонстрационный полет SpaceX и Boeing, которые создают пилотируемые корабли по контракту с NASA, состоится в 2018 году. Ранее в декабре прошлого года стало известно о переносе ими на несколько месяцев начала тестовых полетов. Ожидается, что SpaceX осуществит первое беспилотное испытание в апреле и отправит экипаж в испытательный полет в августе 2018 года, Boeing — в марте и ноябре соответственно. Наблюдатели ожидают, что эти сроки будут сдвигаться, вероятно, на начало 2019 года.

После окончания полетов "Спейс Шаттл", США осуществляет доставку астронавтов на МКС на российских кораблях. В январе 2017 года NASA заключило соглашение с компанией Boeing на дополнительные места на российском "Союзе". Ранее представитель NASA заявлял, что у США есть места для полета американских астронавтов на "Союзе" до первой половины 2019 года с возвращением во второй половине 2019 года.