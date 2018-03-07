В ФПИ рассказали об испытаниях первого российского атмосферного спутника

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Испытания первого российского атмосферного спутника "Сова" прошли успешно, он не развалился в стратосфере, заявили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Ранее некоторые СМИ написали, что "Сова" во время испытаний попала в зону сильной турбулентности на высоте 20 километров и пришла в негодность.

В ФПИ пояснили, что испытания в стратосфере состоялись прошлым летом и завершились успешно: спутник совершил длительный полет на высоте около 20 тысяч метров.

"К сожалению, аппарат попал в зону сильной турбулентности и получил серьезные повреждения, однако неверно говорить о том, что он развалился на высоте. Несмотря на повреждения, мы получили все необходимые данные, убедились как в перспективности самого направления исследований, так и в правильности выбранных конструктивных решений", — сказали в фонде, отметив, что проект "Сова" будет продолжен, а полученный опыт пригодится при создании и испытании полноразмерного аппарата.

Атмосферный спутник "Сова" с солнечными панелями и аккумуляторными батареями предназначен для освоения Севера. Испытания прототипа — аппарата максимально легкой конструкции в 12 килограммов и с девятиметровым размахом крыла — прошли летом 2016 года. Экспериментальный полет продолжался более 50 часов на высоте до девяти тысяч метров.

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Фонд перспективных исследований создали в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Работы ведутся по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает над более чем 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и на оборонных предприятиях.