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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России, ЕКА и НАСА "объявили войну" космической радиации

15:3607.03.2018
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© Елена Хавина, пресс-служба МФТИЧеловек беззащитен перед опасностями космосаЧеловек беззащитен перед опасностями космоса
© Елена Хавина, пресс-служба МФТИ

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные космические медики и биологи разработали стратегию по повышению стойкости тела человека к радиации, что критически необходимо для изучения далеких миров Солнечной системы и продолжительной жизни в космосе, говорится в статье, опубликованной в журнале Oncotarget.

Тихоходка, самое живучее существо на Земле
© Фото : Tanaka S, Sagara H, Kunieda
Белок "космических" животных защитил клетки человека от радиации
"В процессе работы над стратегией мы собрали ведущих ученых из России, а также из НАСА, Европейского космического агентства,  Канадского радиационного центра, и более чем 25 других центров по всему миру. На Земле тоже пригодятся технологии радиорезистентности, особенно, если "побочным эффектом" будет здоровое долголетие", – заявил Александр Жаворонков, профессор МФТИ и главный исполнительный директор биологического стартапа Insilico Medicine.

Высокий уровень радиации считается одним из главных препятствий на пути пилотируемых экспедиций на Марс. В частности, данные прибора RAD на борту марсохода Curiosity, собранные во время полета к красной планете, показали, что во время путешествия человек может получить дозу радиации, сопоставимую со смертельной.

Как отмечали ранее представители и НАСА, и Института медико-биологических проблем РАН, ученые всей Земли сегодня активно пытаются решить эту проблему, изучая то, как радиация действует на мозг и другие органы животных и людей, а также создавая различные средства защиты, способные оградить тело от ионизирующего излучения или ликвидировать последствия облучения.

"Ренессанс космонавтики, вероятно, приведет к первым человеческим миссиям на Марс и в глубокий космос. Но для выживания в условиях повышенной космической радиации людям придется стать более устойчивыми к внешним факторам. В этой статье мы предлагаем методологию достижения повышенной радиорезистентности, стрессоустойчивости и устойчивости к старению", — продолжает Жаворонков.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
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По его словам, разработке подобных мер защите сегодня мешает то, что у научного сообщества нет единой стратегии проведения исследований, которая помогла бы объединить усилия и быстрее найти правильный ключ для превращения человечества, как выражался Элон Маск, в "космический вид".

Как заметили ученые, все существующие формы жизни на Земле умеют, в том или ином виде, противостоять эффектам радиации и чинить мелкие поломки в ДНК и в прочих молекулах жизни, которые возникают в результате взаимодействия клеток с ионизирующим излучением. Соответственно, ее стимуляция может стать одним из самых действенных способов защитить космонавтов или астронавтов от радиации.

Опыты последних лет показывают, что эффективность работы этих систем починки сильно различается для разных видов животных и даже разных индивидов. Эти различия, по мнению Жаворонкова и его коллег, следует изучать и использовать для повышения стойкости тела космонавтов к радиации, в том числе путем отбора самых стойких кандидатов или животных-носителей подобных генов.

К примеру, тихоходки, близкие родичи насекомых, могут жить в открытом космосе и переносить огромные дозы радиации, в сотни раз превышающие то, что может выдержать человек. Их гены, отвечающие за подобную способность, может "пересадить" в ДНК человека и защитить будущих путешественников к Марсу от космических лучей и прочих форм излучения.

Работы в рамках программы БИОН-М. Архивное фото
© Фото : ИМБП РАН
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Помимо модификации ДНК, ученые предлагают использовать и более радикальные методы защиты тела человека. К примеру, можно заменить часть "легких" атомов водорода и углерода на более тяжелые дейтерий  и углерод-13, что уменьшит силу воздействия радиации на ткани организма, или создать технологии, позволяющие погружать человека в сон и хранить его тело внутри специальных камер, защищенных от радиации, во время полета к Марсу.

Как надеются ученые, разработанная ими программа станет руководством к действию не только для участников этого консорциума, но и для других радиобиологов и космических медиков мира, изучающих проблему приспособления человека к жизни в космосе.

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