Астроном предположил, как возник болид, упавший над Екатеринбургом

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Метеорит, сгоревший в атмосфере и озаривший небо над Екатеринбургом и соседними городами во вторник вечером, мог быть мелким осколком крупного астероида, который захватило магнитное поле Земли, считает заведующий отделом ГАИШ МГУ Владислав Шевченко.

Ранее стало известно, что астероид VR12 размером около 10-15 метров приблизится к Земле на максимально близкое расстояние — порядка полутора миллионов километров. Позднее в сети появились сообщения о метеорите, озарившем небо над Екатеринбургом около 23.00 (21.00 мск) во вторник.

"Были сообщения, что к Земле приближается астероид, но на довольно значительном расстоянии, так сказать, далеко от катастрофы. Такие тела иногда могут иметь структуру не монолитную", — сказал РИА Новости Шевченко.

Эксперт напомнил, что крупные астероиды могут сталкиваться друг с другом или подвергаться другим воздействиям "во время своего путешествия по межпланетному пространству", из-за чего они могут быть раздроблены и сопровождаться более мелкими телами. Один из таких "попутчиков" более крупного астероида мог сгореть в атмосфере Земли над Екатеринбургом, считает эксперт.