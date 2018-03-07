РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые объяснили, почему татуировки не тускнеют со временем

12:1007.03.2018
(обновлено: 12:47 07.03.2018)
048965
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТату-мастер наносит новую татуировку на тело мужчиныТату-мастер наносит новую татуировку на тело мужчины
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Ученые выяснили, почему татуировки не тускнеют и не исчезают с кожи. Это связано с особенностями иммунной системы, говорится в статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine.

Саркофаг с изображением четырех сыновей бога Хоруса в государственном музее Берлина
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Британские археологи нашли первые сложные татуировки на Земле
Иммунные клетки "поедают" зерна краски, попадающие в тело при нанесении татуировки, и хранят их в себе на протяжении всей жизни человека: "Макрофаги (главные защитники кожи от инфекций — ред.) живут не так долго, как человек, и, по всей видимости, когда они умирают, их содержимое, в том числе и частицы красок, выбрасывается в окружающую среду. Там их подхватывают соседние макрофаги, что позволяет татуировкам существовать практически вечно", — заявила Сандрин Анри (Sandrine Henri) из университета Марселя.

Татуировки являются одним из самых древних примеров изобразительного искусства. Как считают ученые, опираясь на древнеегипетские мумии и следы пигментов в могильниках древних жителей Земли, люди научились наносить постоянные татуировки еще до зарождения цивилизации. С тех пор это искусство стало неотъемлемой частью светской и религиозной культуры многих народов мира.

В последние годы биологи и медики начали активно интересоваться тем, как татуировки влияют на здоровье человека. Недавно выяснилось, что иммунные клетки могут переносить частички краски из татуировок в лимфатические узлы и другие части организма, где они могут вызывать воспаления и способствовать развитию рака.

Участники Сибирской тату конвенции во время работы с моделями на площадке мероприятия в курорт-отеле Сосновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ученые нашли намеки на токсичность и канцерогенность татуировок
Это открытие натолкнуло Анри и ее коллег на мысль, что иммунные клетки могут играть существенно более важную роль в "жизни" татуировок, чем было принято считать раньше. Ученые проверили эту идею, нанеся татуировки на тело нескольких мышей. В результате удалось проследить, как макрофаги взаимодействуют с частицами краски.

ДНК этих мышей модифицировали так, что они могли уничтожить все колонии иммунных клеток в коже, используя один из токсинов дифтерийной палочки. Молекулы последний включали программу самоуничтожения в макрофагах и их "кузенах".

Наблюдения показали, что частицы краски поглощаются не обычными клетками кожи, а макрофагами, которые считают их своеобразными инородными телами. Обнаружив это, ученые проверили, что произойдет, если уничтожить все "татуированные" клетки в один присест.

Специалисты предположили, что "массовый суицид" макрофагов приведет к постепенному исчезновению татуировки. Но этого не произошло — зеленые полоски на теле грызунов не тускнели и не теряли свою форму, и сохранялись даже после того, как ученые трансплантировали кожу с одного хвоста мыши на другой.

Работа тату-салона, Архив
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Ученые определили типы татуировок, которые мешают найти работу
Дело в том, что новые макрофаги, попавшие в кожу из лимфатической системы, практически мгновенно начали захватывать пигментные зерна, не позволяя им "сбежать" внутрь организма.

Вот почему татуировки сохраняют яркость на протяжении всей жизни человека. Эта же особенность иммунной системы, как отмечают ученые, объясняет то, почему от татуировок крайне сложно избавиться даже при помощи лазеров. Соответственно, уничтожение макрофагов и блокировка им "доступа" в кожу может ускорить процесс сведения рисунка и сделать его менее болезненным.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена