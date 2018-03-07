Ученые объяснили, почему татуировки не тускнеют со временем

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Ученые выяснили, почему татуировки не тускнеют и не исчезают с кожи. Это связано с особенностями иммунной системы, говорится в статье, опубликованной в Journal of Experimental Medicine.

Иммунные клетки "поедают" зерна краски, попадающие в тело при нанесении татуировки, и хранят их в себе на протяжении всей жизни человека: "Макрофаги (главные защитники кожи от инфекций — ред.) живут не так долго, как человек, и, по всей видимости, когда они умирают, их содержимое, в том числе и частицы красок, выбрасывается в окружающую среду. Там их подхватывают соседние макрофаги, что позволяет татуировкам существовать практически вечно", — заявила Сандрин Анри (Sandrine Henri) из университета Марселя.

Татуировки являются одним из самых древних примеров изобразительного искусства. Как считают ученые, опираясь на древнеегипетские мумии и следы пигментов в могильниках древних жителей Земли, люди научились наносить постоянные татуировки еще до зарождения цивилизации. С тех пор это искусство стало неотъемлемой частью светской и религиозной культуры многих народов мира.

В последние годы биологи и медики начали активно интересоваться тем, как татуировки влияют на здоровье человека. Недавно выяснилось, что иммунные клетки могут переносить частички краски из татуировок в лимфатические узлы и другие части организма, где они могут вызывать воспаления и способствовать развитию рака.

Это открытие натолкнуло Анри и ее коллег на мысль, что иммунные клетки могут играть существенно более важную роль в "жизни" татуировок, чем было принято считать раньше. Ученые проверили эту идею, нанеся татуировки на тело нескольких мышей. В результате удалось проследить, как макрофаги взаимодействуют с частицами краски.

ДНК этих мышей модифицировали так, что они могли уничтожить все колонии иммунных клеток в коже, используя один из токсинов дифтерийной палочки. Молекулы последний включали программу самоуничтожения в макрофагах и их "кузенах".

Наблюдения показали, что частицы краски поглощаются не обычными клетками кожи, а макрофагами, которые считают их своеобразными инородными телами. Обнаружив это, ученые проверили, что произойдет, если уничтожить все "татуированные" клетки в один присест.

Специалисты предположили, что "массовый суицид" макрофагов приведет к постепенному исчезновению татуировки. Но этого не произошло — зеленые полоски на теле грызунов не тускнели и не теряли свою форму, и сохранялись даже после того, как ученые трансплантировали кожу с одного хвоста мыши на другой.

Дело в том, что новые макрофаги, попавшие в кожу из лимфатической системы, практически мгновенно начали захватывать пигментные зерна, не позволяя им "сбежать" внутрь организма.

Вот почему татуировки сохраняют яркость на протяжении всей жизни человека. Эта же особенность иммунной системы, как отмечают ученые, объясняет то, почему от татуировок крайне сложно избавиться даже при помощи лазеров. Соответственно, уничтожение макрофагов и блокировка им "доступа" в кожу может ускорить процесс сведения рисунка и сделать его менее болезненным.