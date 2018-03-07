Эксперт рассказал о пролетевшем над Екатеринбургом болиде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Третий за месяц болид мог пролететь над Екатеринбургом вечером во вторник, но не исключено, что это была фальсификация, сообщил РИА Новости инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что во вторник около 23.00 по местному времени (21.00 мск) в небе над Екатеринбургом было замечено яркое красно-желтое светящееся тело. Оно якобы было видно около 6-7 секунд.

"Возможно, это был метеороид с очень яркой вспышкой. За месяц над Екатеринбургом наблюдались уже три таких случая", — сказал Санакоев.

По его словам, такие совпадения очень редки, поэтому не исключено, что это фальсификации. "Сейчас научились хорошо делать компьютерную графику, поэтому надо это все проверять и анализировать", — пояснил специалист.

По предварительным данным, это мог быть метеороид – тело, которое сгорело в атмосфере. Масса его, предположительно, составляла несколько килограммов. Санакоев добавил, что на жизнедеятельность людей появление таких тел не влияет, так как они небольшие. Поэтому опасности падение метеороида не представляло.