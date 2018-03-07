В Керчи могут создать научно-культурный кластер всероссийского масштаба

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Крупный научно-культурный кластер всероссийского масштаба может быть создан в Керчи с участием Российской академии наук, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.

Во вторник в Симферополе прошло совещание с участием главы Крыма Сергея Аксенова и руководства РАН. На совещании шла речь о путях научно-технического развития Крыма.

"Мы обсуждали и другой крупный проект – создание крупного научно-исследовательского и культурного кластера, связанного с развитием Керчи", — сказал Сергеев.

"Мы планируем создание, скажем так, "российского Акрополя на горе Митридат" и еще ряд крупных проектов вокруг. Мы считаем, что Керчь может быть точкой притяжения и науки, и культуры, и туризма. Это будет особое место в нашей стране", — добавил глава РАН.