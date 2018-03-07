Разработки вузов из проекта "5-100" помогут женщинам стать счастливее

Посетительница на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве

Посетительница на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Разработки российских университетов — участников проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100" сегодня служат не только развитию науки и техники, но и удовлетворению эстетических и бытовых потребностей современных женщин.

НИТУ "МИСиС": предметы интерьера и одежды любой формы

На базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) создан первый в России "Fablab". Движение, чье название происходит от английского "fabrication laboratory" – "производственная лаборатория", возникло в начале XXI века и быстро завоевало популярность по всему миру. "Фаблабовцы" создают новые модели одежды, мебели, элементы декора почти из любых материалов, от фанеры и картона до металла и пластика.

Сегодня для этих целей дизайнеры начали успешно применять 3D-печать. Эта технология предоставляет практически неограниченные возможности для создания объектов различной формы, текстуры и объема. Специалисты утверждают, что в обозримом будущем в каждой квартире сможет стоять принтер, на котором можно будет печатать одежду под конкретные параметры фигуры.

По словам ученых НИТУ "МИСиС", в перспективе, для того, чтобы изготовить какой-либо предмет, достаточно будет лишь передать молекулярному ассемблеру инструкции в виде компьютерного файла.

МФТИ: борьба с возрастными изменениями

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) фундаментально подошли к вопросу создания новых "anti-age" технологий. По словам заведующего лабораторией моделирования живых систем МФТИ Петра Федичева, с математической точки зрения старение не является неизбежным, а процесс дряхления клеток можно замедлить почти до нуля.

"Последние пять лет мы ищем терапевтические подходы к проблеме старения совместно с ведущими международными экспертами в этой области и надеемся уже через два-три года вывести на рынок решение, которое существенно отсрочит наступление старости. Уже в ближайшем будущем лекарства от старения позволят устранить возрастные изменения, свести к минимуму вероятность развития заболеваний и улучшить качество жизни людей зрелого возраста", – рассказал он РИА Новости.

По словам ученого, существуют животные, чей организм фактически не стареет или стареет с бесконечно малой скоростью, например, голые землекопы и летучие мыши. У них нет и типичных признаков старения – в преклонные годы они не начинают больше болеть и чаще умирать. Поэтому создание средств, которые могли бы перевести организм человека в подобный режим работы, станет одним из самых многообещающих вариантов борьбы со старением.

Такие средства, считает Петр Федичев, могут появиться в России и в мире уже в ближайшее время.

КФУ: цветные бриллианты

На мировом алмазном рынке ярко окрашенные бриллианты – их называют фантазийными — стоят в десятки и даже сотни раз дороже прозрачных. Стоимость некоторых оттенков доходит до 300 тысяч долларов за карат.

Профессор кафедры минералогии и литологии Казанского федерального университета (КФУ) Олег Лопатин, совладелец патента "Способ получения алмазов фантазийного желтого и черного цветов", совместно с коллегами из Казанского физико-технического института смогли воспроизвести природный процесс рождения цветных алмазов с помощью ионной имплантации.

Суть метода заключается в том, что в образец на ионно-лучевом ускорителе (ИЛУ) имплантируются ионы, которые встают в нужные места кристаллической решетки. В результате из бесцветного берилла можно получить зеленый изумруд (если бомбардировать его ионами хрома) или голубой аквамарин (если внедрять ионы железа). Корунд можно превратить в красный рубин или синий сапфир.

В установке из бесцветного натурального алмаза желтый камень получается всего за пять минут, черный – менее чем за час, в то время как природа тратит на это миллионы лет.

ИТМО: "Безопасный умный дом"

"Умный дом" – научная разработка, которая представляет собой воплощенную мечту многих хозяек. Программная система обеспечивает комфорт и ресурсосбережение, умеет распознавать конкретные ситуации и соответствующим образом на них реагировать.

В настоящее время технологии "умного дома" начинают активно внедряться, однако у существующих предложений имеется ряд недостатков: они дорого стоят, ограничены зарубежным патентом, а, самое главное, не защищены от атак извне.

Специалисты кафедры безопасных информационных технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Сергей Зимненко, Денис Невмержицкий и Алексей Силаев, работая над своей системой, руководствовались принципами безопасности.

По словам ученых, основная проблема представленных на рынке решений заключается в отсутствии должного внимания к шифрованию передаваемых данных. Разработка ученых ИТМО позволяет достичь более высокого уровня безопасности по сравнению разработками конкурентов.

На базе концепции "Безопасный умный дом" исследователи также создали необычную "умную" розетку: ей можно управлять дистанционно с помощью передатчиков и специального протокола. Она защищена от незаконного проникновения – включать и выключать ее на расстоянии может только владелец.

Розетка "умна" еще и потому, что с ее участием можно проводить замеры электроэнергии, потребляемой подключенными приборами. И если от сети работает слишком много устройств, владельцу поступает сообщение о том, что какое-то из них нужно отключить, чтобы не перегружать сеть.

НИЯУ МИФИ: ассистент с искусственным интеллектом для любой задачи

Профессор Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) Алексей Самсонович работает над усовершенствованием интеллектуального агента "Virtual Actor", который обладает нарративным и эмоциональным интеллектом.

Искусственный интеллект сможет облегчить как профессиональную, так и бытовую жизнь человека, взяв на себя решение множества задач, утверждает ученый.

"Компьютер в свое время заменил счетную машину, чертежную доску и музыкальный инструмент; смартфон заменил фотоаппарат, диктофон, компьютер и даже карманный фонарик – все в одном лице. Теперь стоит ждать возникновения новой компьютерной программы, которая будет заменять Photoshop, Word и все остальные ваши приложения, с той лишь разницей, что она будет сама понимать, что вам нужно", — рассказал РИА Новости Алексей Самсонович.

Он пояснил, что пользователь будет общаться с компьютером или смартфоном, как с человеком.

"У вас будет взаимопонимание с ним не как с инструментом, а как с партнером и помощником. Он будет понимать ваши эмоции, цели, ситуацию в окружающем мире. Речь идет о некой сингулярности, когда все функциональные возможности сводятся в одну точку, и это дает полный набор опций" – отметил ученый.