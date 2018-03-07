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РИА Наука
РИА Наука

Разработки вузов из проекта "5-100" помогут женщинам стать счастливее

07:3007.03.2018
(обновлено: 08:20 07.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетительница на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в МосквеПосетительница на Russian Internet Week (Неделя российского интернета / RIW) в центральном выставочном комплексе Экспоцентр в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.  Разработки российских университетов — участников проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100" сегодня служат не только развитию науки и техники, но и удовлетворению эстетических и бытовых потребностей современных женщин. 

НИТУ "МИСиС": предметы интерьера и одежды любой формы

На базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ МИСиС) создан первый в России "Fablab". Движение, чье название происходит от английского "fabrication laboratory" – "производственная лаборатория", возникло в начале XXI века и быстро завоевало популярность по всему миру. "Фаблабовцы" создают новые модели одежды, мебели, элементы декора почти из любых материалов, от фанеры и картона до металла и пластика. 

Дом будущего: цифровые решения от российского Fablab
© РИА Новости / М. БлиновДом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.Фанерная конструкция
© РИА Новости / М. Блинов
Дом будущего можно построить с помощью фанерных конструкций, которые используются как временный каркас, заменяемый в дальнейшем на более прочные материалы. Гибкость дерева позволяет конструировать здания практически любой формы.

На фото: часть фанерной конструкции для возведения каменного свода сложной формы.
© РИА Новости / М. БлиновИнтерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.Светильники
© РИА Новости / М. Блинов
Интерьер для дома будущего легко напечатать на 3D-принтере. Дизайнеры успешно пользуются 3D-печатью при создании элементов декора и интерьера, например, настольных ламп, ночных светильников, бра, торшеров и люстр.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.Светильник Рыба-кит
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
Игра света, текстуры и формы в таких «напечатанных» светильниках позволяет создать уютную домашнюю атмосферу.

На фото: светильник «Рыба-кит», работа студента магистратуры НИТУ «МИСиС» Михаила Шумихина.
© Фото : © НИТУ "МИСиС"3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.Вазы
© Фото : © НИТУ "МИСиС"
3D-печать дает практически неограниченные возможности создания объектов интерьера различной формы, текстуры, объёма и размера.

На фото: вазы, напечатанные на 3D-принтере.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.Табурет
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии позволяют производить практически любую мебель. Мебель собственной разработки и производства зачастую удобнее, функциональнее, прочнее и дешевле продукции массового производства. Решения могут тиражироваться в любом центре, обладающем необходимым оборудованием, и использоваться в любом доме.
© РИА Новости / М. БлиновВ доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Детский конструктор
© РИА Новости / М. Блинов
В доме будущего даже игрушки умные. Конструктор на магнитах предназначен для детей от пяти лет. Разноцветные пластиковые детали, отталкивающиеся или, наоборот, притягивающиеся друг к другу, не только забавная игрушка, но и работающее «учебное пособие». Напечатать таких конструкторов можно сколько угодно.

На фото: детский конструктор; автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.Проект Книга загадок
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровые технологии помогают познавать мир не только детям. Проект «Книга загадок» представляет собой набор пластиковых табличек с объемным изображением различных объектов и загадками, нанесенными под изображениями шрифтом Брайля. Таблички позволяют буквально «осмотреть руками» самые разные объекты.
© РИА Новости / М. БлиновТеперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.Клатч из дерева
© РИА Новости / М. Блинов
Теперь из дерева можно производить не только строительные материалы и элементы зданий, но и одежду, а также модные аксессуары. Достаточно использовать компьютер, фрезу и немного металла, и оригинальный клатч вполне готов для массового производства.
© РИА Новости / М. БлиновЦифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.Каркас серфборда
© РИА Новости / М. Блинов
Цифровое производство меняет взгляд на хобби и, в частности, на спорт. С середины ХХ века большинство досок для сёрфинга выполнялись из пенополиуретана, покрытого несколькими слоями полиэстеровой смолы. Возможно, решение Fablab выполнить сердцевину доски из жесткого картона даст начало новому поколению сёрфбордов.
© РИА Новости / М. БлиновВход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».Робот IRIS
© РИА Новости / М. Блинов
Вход в дом будущего охраняется «привратником» – строгим, но справедливым роботом «IRIS». Пообщавшись с ним, вы можете получить разрешение или запрет на вход в помещение или на использование электроприборов. Такие роботы могут активно использоваться в системах «умный дом».
© РИА Новости / М. БлиновСемь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.Проект Все дома
© РИА Новости / М. Блинов
Семь брелоков для ключей собрались под одной крышей в надпись «все дома». Почему букв семь? Может, потому, что по-русски семья складывается из семи «я»?

На фото: проект «Все дома», автор – дизайнер, ведущий инженер УПЦ ARTCAD НИТУ "МИСиС" Ярослава Барменкова.
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Сегодня для этих целей дизайнеры начали успешно применять 3D-печать. Эта технология предоставляет практически неограниченные возможности для создания объектов различной формы, текстуры и объема. Специалисты утверждают, что в обозримом будущем в каждой квартире сможет стоять принтер, на котором можно будет печатать одежду под конкретные параметры фигуры. 

По словам ученых НИТУ "МИСиС", в перспективе, для того, чтобы изготовить какой-либо предмет, достаточно будет лишь передать молекулярному ассемблеру инструкции в виде компьютерного файла. 

МФТИ: борьба с возрастными изменениями

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) фундаментально подошли к вопросу создания новых "anti-age" технологий. По словам заведующего лабораторией моделирования живых систем МФТИ Петра Федичева, с математической точки зрения старение не является неизбежным, а процесс дряхления клеток можно замедлить почти до нуля.

Биохакеры пытаются найти обходные пути в организме, чтобы улучшить свое тело и здоровье
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"Последние пять лет мы ищем терапевтические подходы к проблеме старения совместно с ведущими международными экспертами в этой области и надеемся уже через два-три года вывести на рынок решение, которое существенно отсрочит наступление старости. Уже в ближайшем будущем лекарства от старения позволят устранить возрастные изменения, свести к минимуму вероятность развития заболеваний и улучшить качество жизни людей зрелого возраста", – рассказал он РИА Новости. 

По словам ученого, существуют животные, чей организм фактически не стареет или стареет с бесконечно малой скоростью, например, голые землекопы и летучие мыши.  У них нет и типичных признаков старения – в преклонные годы они не начинают больше болеть и чаще умирать. Поэтому создание средств, которые могли бы перевести организм человека в подобный режим работы, станет одним из самых многообещающих вариантов борьбы со старением. 

Такие средства, считает Петр Федичев, могут появиться в России и в мире уже в ближайшее время. 

КФУ: цветные бриллианты

На мировом алмазном рынке ярко окрашенные бриллианты – их называют фантазийными — стоят в десятки и даже сотни раз дороже прозрачных. Стоимость некоторых оттенков доходит до 300 тысяч долларов за карат. 

Профессор кафедры минералогии и литологии Казанского федерального университета (КФУ) Олег Лопатин, совладелец патента "Способ получения алмазов фантазийного желтого и черного цветов", совместно с коллегами из Казанского физико-технического института смогли воспроизвести природный процесс рождения цветных алмазов с помощью ионной имплантации. 

© Fotolia / barbrafordБриллианты
© Fotolia / barbraford
Бриллианты
Суть метода заключается в том, что в образец на ионно-лучевом ускорителе (ИЛУ) имплантируются ионы, которые встают в нужные места кристаллической решетки. В результате из бесцветного берилла можно получить зеленый изумруд (если бомбардировать его ионами хрома) или голубой аквамарин (если внедрять ионы железа). Корунд можно превратить в красный рубин или синий сапфир. 

В установке из бесцветного натурального алмаза желтый камень получается всего за пять минут, черный – менее чем за час, в то время как природа тратит на это миллионы лет. 

ИТМО: "Безопасный умный дом"

"Умный дом" – научная разработка, которая представляет собой воплощенную мечту многих хозяек. Программная система обеспечивает комфорт и ресурсосбережение, умеет распознавать конкретные ситуации и соответствующим образом на них реагировать.

Перспективное такси
© Предоставлено Московским музеем дизайна
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В настоящее время технологии "умного дома" начинают активно внедряться, однако у существующих предложений имеется ряд недостатков: они дорого стоят, ограничены зарубежным патентом, а, самое главное, не защищены от атак извне. 

Специалисты кафедры безопасных информационных технологий Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Сергей Зимненко, Денис Невмержицкий и Алексей Силаев, работая над своей системой, руководствовались принципами безопасности.

По словам ученых, основная проблема представленных на рынке решений заключается в отсутствии должного внимания к шифрованию передаваемых данных. Разработка ученых ИТМО позволяет достичь более высокого уровня безопасности по сравнению разработками конкурентов. 

На базе концепции "Безопасный умный дом" исследователи также создали необычную "умную" розетку: ей можно управлять дистанционно с помощью передатчиков и специального протокола. Она защищена от незаконного проникновения – включать и выключать ее на расстоянии может только владелец. 

Розетка "умна" еще и потому, что с ее участием можно проводить замеры электроэнергии, потребляемой подключенными приборами. И если от сети работает слишком много устройств, владельцу поступает сообщение о том, что какое-то из них нужно отключить, чтобы не перегружать сеть. 

НИЯУ МИФИ: ассистент с искусственным интеллектом для любой задачи

Профессор Института интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) Алексей Самсонович работает над усовершенствованием интеллектуального агента "Virtual Actor", который обладает нарративным и эмоциональным интеллектом.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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Искусственный интеллект сможет облегчить как профессиональную, так и бытовую жизнь человека, взяв на себя решение множества задач, утверждает ученый.

"Компьютер в свое время заменил счетную машину, чертежную доску и музыкальный инструмент; смартфон заменил фотоаппарат, диктофон, компьютер и даже карманный фонарик – все в одном лице. Теперь стоит ждать возникновения новой компьютерной программы, которая будет заменять Photoshop, Word и все остальные ваши приложения, с той лишь разницей, что она будет сама понимать, что вам нужно", — рассказал РИА Новости Алексей Самсонович.

Он пояснил, что пользователь будет общаться с компьютером или смартфоном, как с человеком. 

"У вас будет взаимопонимание с ним не как с инструментом, а как с партнером и помощником. Он будет понимать ваши эмоции, цели, ситуацию в окружающем мире. Речь идет о некой сингулярности, когда все функциональные возможности сводятся в одну точку, и это дает полный набор опций" – отметил ученый.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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RUKAPOMOHI
Осталось только научиться печатать: еду, мужиков для женщин и женщин для мужиков; и из дома выходить совсем не надо будет.
08:38
07.03.2018
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