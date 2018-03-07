Опасность на подоконнике: пять самых вредных комнатных растений

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Некоторые домашние растения небезопасны, а есть и по-настоящему ядовитые. И дело не только в аллергии. Вполне возможно серьезное отравление, вплоть до комы. Каких именно цветов в горшках стоит остерегаться и почему — в материале РИА Новости.

Кактусы

Мясистые стебли и листья кактусов покрыты колючками, поверхность которых, в свою очередь, усеяна микроскопическими зазубринами и крючками. В дикой природе такие колючки губят неосторожных животных, человеку также опасно прикасаться к ним. Их гарпуны легко проникают сквозь одежду и вонзаются глубоко в ткани, где обламываются. Вынимать их мучительно больно, а порой просто невозможно: часть колючки непременно останется внутри и вызовет воспаление.

Кактусы содержат в клеточном соке более 120 различных алкалоидов. Многие сильно воздействуют на нервную систему животных, вызывая возбуждение, паралич, судороги, галлюцинации. Например, у трихоцереуса молодые, растущие стебли содержат галлюциноген мескалин. В естественных условиях это соединение служит защитой, когда колючки еще не сформировались и растение уязвимо.

CC0 / liqionary / Кактусы содержат опасные для нервной системы алкалоиды CC0 / liqionary / Кактусы содержат опасные для нервной системы алкалоиды

Ароматные цветы

Ландыши, сирень, черемуха, багульник, рододендрон, лилии и другие сильно пахнущие цветы способны вызвать тошноту и серьезное отравление. Эфирные масла в их составе служат источником плохого самочувствия: от головной боли до состояния наркотического опьянения.

"Главный источник запаха сирени — сирингин, вещество из группы гликозидов. Он легко переходит в синильную кислоту, которая при больших концентрациях в воздухе вызывает отравление. Сила воздействия зависит от дозы, особенностей организма человека или животного, частоты проветривания помещения", — комментирует Павел Крестов, директор Ботанического сада-института ДВО РАН, член-корреспондент РАН.

Особенно осторожными с пахучими цветами следует быть аллергикам. Их организм может неадекватно отреагировать на целый спектр веществ в составе эфирного масла, выделяемого цветком.

CC0 / stux / Запах рододендрона способен вызвать головокружение CC0 / stux / Запах рододендрона способен вызвать головокружение

Семейство пасленовых

К этому семейству относятся такие смертельно опасные растения, как дурман и белена, а также окультуренные картофель, томаты и баклажаны, из съедобных частей которых яд практически полностью выведен в процессе селекции. Декоративные представители этого семейства, например, паслен ложноперечный, неплохо смотрятся в горшках на подоконнике. Однако его плоды, листья и стебли содержат яд под названием соланин, вызывающий острое отравление. В больших дозах он угнетает центральную нервную систему и разрушает эритроциты. У человека появляются одышка, рвота, сердцебиение, судороги, дезориентация. Если отравление серьезное, больной теряет сознание и впадает в кому.

Молочаи

Растения с млечным соком нередко ядовиты. Очень популярны домашние фикусы и пуансеттии из рода молочаев. Их сок содержит весьма опасные для человека и животных алкалоиды. Они вызывают аллергическую реакцию, степень которой зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма.

Семейство ароидных

Самый известный представитель этого семейства — диффенбахия. В период цветения она выпускает стрелу, заканчивающуюся крупным початком, обернутым в цветное покрывало-лепесток. Между тем диффенбахия содержит токсичные алкалоиды, цианистые соединения, оксалат кальция во всех частях: листьях, цветках, корнях.

При повреждении листьев особые клетки диффенбахии — идиобласты — выделяют кристаллы оксалата кальция и протеолитические ферменты. Попав на кожу, они вызывают острую боль. Но если они окажутся в слизистой рта, возникнет сильнейший отек, сдавливающий гортань, человек не сможет говорить, и его следует незамедлительно доставить ко врачу.