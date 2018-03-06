Ученые: пневмония стала неуязвимой для "антибиотика последней надежды"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Некоторые штаммы пневмококка, присутствующие в больницах США, стали неуязвимыми для действия колистина, одного из "антибиотиков последней надежды", что сделает пневмонию смертельно опасной болезнью в ближайшем будущем, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале mBio.

"Это очень тревожное открытие, так как пневмококки гораздо чаще вызывают инфекции, чем другие бактерии. Важно понимать, что в данном случае они были неуязвимы и для действия карбапенема, другого антибиотика "последней надежды". При развитии реальной болезни это заставило бы врачей использовать колистин для борьбы с инфекцией. Мы раньше никогда не находили в США пневмококков подобного рода", — рассказывает Дэвид Вайсс (David Weiss) из университета Эмори в Атланте (США).

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супербактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супермикробов.

Большая часть этих "супербактерий" пока не является полностью неуязвимой для действия лекарств – почти всех из них можно уничтожить, используя так называемые "антибиотики последней надежды", относительно новые препараты, которые применяются только в медицинских целях и только при лечении самых серьезных инфекций. Таким образом ученые пытаются "продлить жизнь" подобным препаратам и оттянуть тот момент, когда микробы станут стойкими к их действию.

Вайсс и его коллеги открыли крайне опасный штамм пневмококка, неуязвимый к действию сразу двух "антибиотиков последней надежды", изучая образцы микробов, собранные в больницах Атланты при лечении особо тяжелых случаев пневмонии.

Наблюдая за реакцией колоний этих бактерий на колистин, карбапенемы и ряд других антибиотиков, ученые изначально посчитали, что все эти микробы были стойки к действию двух последних классов лекарств, но не имели защиты от первого препарата.

Опыты на мышах и небольших колониях Klebsiella pneumoniae показали, что это представление было ошибочным – оказалось, что исчезающе малая часть микробов, примерно 5% от их общего числа, была неуязвимой к действию колистина, несмотря на то, что они обладали тем же наборов генов, что и их погибшие "соседки".

Почему этих бактерий было так мало? Небольшие размеры их популяции, как объясняют Вайсс и его коллеги, связаны с тем, что включение генов, защищающих пневмококк от антибиотика, уменьшает его жизнеспособность в "нормальной" обстановке. Это способствует размножению тех бактерий, у которых эти участки ДНК отключены.

Наличие подобной "скрытой" неуязвимости к колистину, по словам медиков, может быть еще более опасной угрозой для здоровья пациента, чем явная стойкость микробов к антибиотикам. Когда ученые заразили такими микробами мышей и попытались вылечить их при помощи колистина, все животные погибли через 20-25 часов после заражения, несмотря на все попытки спасти их жизнь.

Проблема усугубляется тем, что сегодня у медиков нет инструментов и методик, которые позволяли бы им быстро находить подобных "супербактерий" внутри тела пациента. По этой причине попытка вылечить их носителей при помощи колистина, скорее всего, закончится гибелью больного, как и в случае с мышами, заключают исследователи.