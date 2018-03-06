В новом нацпарке в Хибинах обнаружили уникальные виды мхов и лишайников

МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Созданный новый национальный парк Хибины в Мурманской областью является одной из самых богатых природных территорий в России, где обнаружены уникальные, прежде неизвестные и больше нигде в России не встречающиеся виды растений, в том числе мхи и лишайники, сообщила руководитель лаборатории Полярного-альпийского ботанического сада-института профессор Надежда Константинова на презентации парка в Мурманске.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 февраля подписал документы о создании в России двух национальных парков — в Мурманской области и Забайкалье. В границах национального парка расположены уникальные природные объекты — геологические, ботанические, зоологические, комплексные ландшафтные и историко-культурные, которые требуют охраны и изучения, а также представляют познавательную и эстетическую ценность. Хибинский горный массив уникален по своему ландшафтному и биологическому разнообразию, а также разнообразию горных пород и минералов.

"Это одна из самых богатых территорий не только на северо-западе, но и во всей стране. Это богатство сосредоточено на небольшой территории, оно есть только в Хибинах, возможно, еще на Дальнем Востоке", — пояснила Константинова.

Одно из главных богатств нового парка — мхи и лишайники, в том числе редкие. "В Хибинах сосредоточен целый ряд видов, которые неизвестны в России. Некоторые были найдены в последние годы, некоторые находятся в том числе в Красных книгах стран северной Европы", — пояснила ученый.

Хибины — это небольшой горный массив в центральной части Кольского полуострова за полярным кругом. Он уникален с точки зрения геологического строения и рельефа. Площадь парка составляет почти 85 тысяч гектаров. Как отмечают экологи, здесь обнаружено наибольшее число редких видов растений Мурманской области. На территории располагаются небольшие ледники, сформировавшиеся несколько сотен лет назад и сохранившиеся до наших дней, а также священные места саамов — коренного народа Севера. К тому же, Хибины — это популярное место отдыха десятков тысяч российских туристов.