На Байконуре началась заправка "Союза МС-08"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. На космодроме Байконур началась заправка пилотируемого корабля "Союз МС-08" компонентами топлива и сжатыми газами, старт запланирован на 21 марта с "Гагаринского старта", говорится в сообщении Роскосмоса.

"Заправка космического корабля будет продолжаться несколько дней. Космонавты и астронавты основного и дублирующего экипажа проводили первую тренировку на "Союзе МС-08". Следующая тренировка запланирована на 16 марта", — отмечается в сообщении.

Также космонавты приняли участие в церемонии поднятия флагов стран-участниц пусковой кампании, а по окончании церемонии дублеры возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и посетили музей города Байконур.

© Фото : госкорпорация "Роскосмос" Церемония поднятия флагов стран, участвующих в пусковой кампании корабля «Союз МС-08». 6 марта 2018 © Фото : госкорпорация "Роскосмос" Церемония поднятия флагов стран, участвующих в пусковой кампании корабля «Союз МС-08». 6 марта 2018

В составе основного экипажа — командир корабля Олег Артемьев, бортинженеры — астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

По завершении операций по заправке космический корабль будет транспортирован в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов на площадке 254 и установлен в стапель для проведения дальнейших предстартовых работ.