Подведены итоги международного конкурса молодых физиков

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Московское физическое общество, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, а также Русский академический фонд традиционно устраивает конкурс работ молодых физиков, награждение лауреатов которого ежегодно проходит в Москве. К конференции-конкурсу допускаются научные работы по различным разделам физики молодых ученых, студентов и аспирантов, возраст которых не превышает 26 лет.

В этом году к финал конкурса было допущено 73 участника из разных институтов и университетов России, среди которых Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Уральский федеральный университет, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Мордовский государственный университет, а также другие университеты и институты России и, в частности, ведущие образовательные учреждения, являющиеся участниками федеральной программы по поддержке вузов "5-100".

Из 73 работ участников, отобранных по итогам конкурса и опубликованных в специальном выпуске журнала "Физическое образование в вузах", 37 написаны представителями вузов-участников Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект "5-100"). Это свидетельствует о высоком уровне подготовки по физике в вузах-участниках Проекта "5-100". Следует также отметить, что большая часть российских университетов в международных предметных рейтингах по физике представлена вузами-участниками Проекта "5-100". Так, 11 университетов Проекта входят в предметный рейтинг QS по физике, 8 университетов — в предметный рейтинг THE, 5 университетов — в предметный рейтинг ARWU.

По итогам конкурса названы лучшие работы в номинациях "Фундаментальная физика", "Прикладная физика", "Инновации и техническое предпринимательство".

В номинации "Фундаментальная физика" лучшими оказались:

Александр Петров, — лаборатория оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ (1-й диплом по фундаментальной физике).

Андрей Былинкин, — лаборатория оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ (2-й диплом по фундаментальной физике).

Сергей Блинов, — МФТИ (3-й диплом по фундаментальной физике).

Владислав Воробьев, — Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Научно-образовательный центр "НЕВОД" (стендовый доклад, фундаментальная физика).

В номинации "Прикладная физика" отличились:

Константин Титов — Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" (г. Воронеж). (1-й диплом по прикладной физике).

Михаил Волков, Институт Общей Физики имени А.М. Прохорова РАН (2-й диплом по прикладной физике).

Даниил Евстигнеев, — Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (3-й диплом по прикладной физике).

Егор Новаев, — Объединенный институт высоких температур РАН (Стендовый доклад, прикладная физика).

В номинации "Инновации и техническое предпринимательство" победили:

Павел Вервикишко, — Объединенный Институт Высоких температур РАН.

Антон Синельников, — АО НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха.

Николай Скрябин, — МФТИ, ООО "Оптосистемы".

Работа Александра Петрова из лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов МФТИ, получившая 1-й диплом по фундаментальной физике под названием "Гидродинамические плазменные неустойчивости в двумерных электронных системах, стимулированные структурной асимметрией" была оценена жюри, как эталонная.

Как отмечает ответственный секретарь конкурса молодых физиков Игорь Булыженков: "Доклад Александра Петрова был сделан без единого замечания. Кроме того, он имеет "сильные" публикации. Сыграла свою роль правильная постановка задачи научным руководителем. Александр нашел подход к тому, как рассчитывать неустойчивости в сложной динамической системе, научился получать предсказания. Не каждый состоявшийся физик сможет решить эту задачу. 10-15 лет назад такие задачи решать еще не умели. Это значит, что Александр Петров идет по передовому краю науки".

Стоит отметить, что все победители в номинации "Фундаментальная физика" оказались представителями вузов-участников Проекта "5-100".