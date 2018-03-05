Экипаж "Союза МС-08" начал тренировки на Байконуре

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-08" впервые примерили скафандры и проверили ряд систем корабля на космодроме Байконур, сообщает в понедельник Роскосмос.

"Пятого марта 2018 года на космодроме Байконур экипажи транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-08" приступили к заключительному этапу подготовки к космическому полёту. Космонавты и астронавты провели примерку скафандров "Сокол-КВ" и после теста их на герметичность заняли места в своём корабле", — говорится в сообщении.

Экипажи проверили систему радиосвязи, лазерный дальномер, ознакомились с бортовой документацией, изучили программу полета и список запланированных к доставке на МКС грузов. Теперь космонавтам предстоит пройти тренировки по ручному причаливанию корабля к МКС, проконтролировать укладки с научным оборудованием и отработать предстоящие баллистические операции.

В составе основного экипажа ТПК "Союз МС-08" — командир корабля космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля, космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер астронавт NASA Ник Хейг.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" запланирован на 21 марта 2018 года с площадки №1 ("Гагаринский старт").

Как рассказывал ранее Олег Артемьев, талисманами новой экспедиции, которых экипаж возьмет с собой на корабль, станут небольшая фигурка гавайской женщины, крот из чешского мультфильма, медвежонок и волк Забивака.