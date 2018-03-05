В Оренбургском заповеднике рассказали о происхождении лошадей Пржевальского

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые Оренбургского заповедника, где несколько лет назад началась работа по созданию полувольного табуна лошадей Пржевальского, опровергли выдвинутую зарубежными учеными теорию "домашнего происхождения" этих лошадей, говорится в сообщении заповедника.

Ранее группа ученых во главе с Людовиком Орландо из Копенгагенского университета опубликовала в журнале Science статью, где утверждается, что лошади Пржевальского являются не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов, которые жили в окрестностях современного села Ботай в Казахстане.

"Останки ботайских лошадей вполне могут принадлежать диким лошадям Пржевальского, на которых охотились, ловили живьём, некоторых успешно приручали, даже раздаивали и использовали для работы. Но нельзя говорить, что 5,5 тысячи лет назад все дикие лошади были одомашнены, а потом некоторые из них сбежали и одичали, превратившись в известную нам лошадь Пржевальского", – заявила руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.

По ее словам, большинство (75-90%) останков в Ботае принадлежало диким лошадям, добытым на охоте – соотношение между жеребцами и кобылами было 1:1, присутствовали все возрастные классы, в том числе жеребята и жерёбые кобылы. А при традиционном домашнем коневодстве забивают, прежде всего, старых животных и жеребцов, которых всегда излишек.

"Кроме того, доместикация ведёт к увеличению вариабельности в размерах животных, а ботайские лошади морфологически очень однородны. Всё это доказывает, что в Ботае лошади использовались преимущественно для еды. На них охотились, загоняя на обрыв и вынуждая прыгать вниз и разбиваться", – добавляет Жарких.

Как уточнили в заповеднике, степная зона восточнее Уральских гор была исконным местообитанием диких лошадей Пржевальского тысячи лет назад. Древние люди всегда охотились на них. При этом, если в этих местах поселялись племена, знакомые с преимуществами прирученных или полуодомашненных лошадей, то ничего удивительного, что они ловили некоторых местных диких лошадей и держали их в качестве запаса пищи и для хозяйственных надобностей.

"То есть ботайцы не одомашнили местных лошадей, которых впоследствии назвали пржевальцами. Они, по-видимому, отлично владели навыками приручения, могли не только убивать диких лошадей на охоте, но и отлавливать их живьём и содержать в удобном для себя месте, рядом с жилищем. При этом их прирученные лошади скрещивались с дикими сородичами, ботайцы не вели селекцию", – считает Жарких.

Лошадь Пржевальского была открыта для науки в 1879 году русским учёным и путешественником Николаем Пржевальским. Является единственным видом диких лошадей, сохранившимся на нашей планете. В дикой природе России вид полностью утрачен в XVIII веке. Последним местом обитания этих животных была западная Монголия, где они были окончательно уничтожены в 1970-х годах. Существующее современное поголовье берет свое начало от 12 животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах.