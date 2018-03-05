В Оренбургском заповеднике рассказали о происхождении лошадей Пржевальского

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые Оренбургского заповедника, где несколько лет назад началась работа по созданию полувольного табуна лошадей Пржевальского, опровергли выдвинутую зарубежными учеными теорию "домашнего происхождения" этих лошадей, говорится в сообщении заповедника.
"Останки ботайских лошадей вполне могут принадлежать диким лошадям Пржевальского, на которых охотились, ловили живьём, некоторых успешно приручали, даже раздаивали и использовали для работы. Но нельзя говорить, что 5,5 тысячи лет назад все дикие лошади были одомашнены, а потом некоторые из них сбежали и одичали, превратившись в известную нам лошадь Пржевальского", – заявила руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких.
По ее словам, большинство (75-90%) останков в Ботае принадлежало диким лошадям, добытым на охоте – соотношение между жеребцами и кобылами было 1:1, присутствовали все возрастные классы, в том числе жеребята и жерёбые кобылы. А при традиционном домашнем коневодстве забивают, прежде всего, старых животных и жеребцов, которых всегда излишек.
Как уточнили в заповеднике, степная зона восточнее Уральских гор была исконным местообитанием диких лошадей Пржевальского тысячи лет назад. Древние люди всегда охотились на них. При этом, если в этих местах поселялись племена, знакомые с преимуществами прирученных или полуодомашненных лошадей, то ничего удивительного, что они ловили некоторых местных диких лошадей и держали их в качестве запаса пищи и для хозяйственных надобностей.
Лошадь Пржевальского была открыта для науки в 1879 году русским учёным и путешественником Николаем Пржевальским. Является единственным видом диких лошадей, сохранившимся на нашей планете. В дикой природе России вид полностью утрачен в XVIII веке. Последним местом обитания этих животных была западная Монголия, где они были окончательно уничтожены в 1970-х годах. Существующее современное поголовье берет свое начало от 12 животных, отловленных в Монголии в 1899-1903 годах.