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РИА Наука
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Кемеровские ученые реконструируют останки мамонта

09:2005.03.2018
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© Flickr / Joseph MartinezСкелет мамонта в музее. Архивное фотоСкелет мамонта в музее. Архивное фото
© Flickr / Joseph Martinez

КЕМЕРОВО, 5 мар — РИА Новости. Полный скелет шерстистого мамонта, единственного найденного в Кузбассе, в этом году решили реконструировать и выставить экспозицию в Кемеровском областном краеведческом музее, сообщает пресс-служба учреждения.

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"Реконструированный скелет мамонта может стать большим подарком городу и области. Он станет ценным музейным экспонатом, который пробудит интерес взрослых и детей к доисторическому прошлому родного края. Привлечет внимание исследователей и туристов. Сенсационной находке 12 лет. Тогда еще никто не догадывался, насколько уникальной для Кузбасса окажется эта случайная находка", — говорится в сообщении.

Как рассказали в музее, в апреле 2006 года вешними водами реки Камышинки размыло почву у дороги в кемеровском поселке Комиссарово. Местный житель увидел большие кости, торчащие из земли, и позвонил археологам. Специалисты извлекли останки и выяснили, что это хорошо сохранившаяся часть скелета шерстистого мамонта. Ранее по области обнаруживали лишь фрагменты древнего обитателя Сибири, этот образец оказался единственным за всю историю Кузбасса.

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Все это время останки мамонта пролежали в фондах Музея археологии, этнографии и экологии Сибири Кемеровского госуниверситета (КемГУ), пока не появился совместный проект реконструкции скелета. Ученые вуза решили передать останки доисторического гиганта на хранение в краеведческий музей, имеющий опыт работы с подобными находками. Заметное место в экспозиции главного музея региона занял скелет пситтакозавра сибирского, другие уникальные находки, дающие представление о древних обитателях Земли Кузнецкой.

"Восстановленный скелет мамонта станет важным дополнением к этой коллекции. Наверное, каждому жителю области стало бы интересно, как выглядел наш древний земляк, который обитал здесь, бродил по будущим улицам Кемерова. Ученые предполагают, что он жил 27-25 тысяч лет назад, в эпоху позднего плейстоцена, а по возрасту был "тинейджером" доисторических времен, но имел совсем не детские габариты. В целом в Западной Сибири находили немало скелетов мамонта, особая ценность кемеровского мамонта в том, что это анатомически сохранившаяся, хотя и частично, особь животного", — рассказали в музее.

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По словам специалистов, находки полного скелета мамонта в Южной Сибири — явление исключительное, и найденный в Комиссарово экземпляр стал единственным в Кемеровской области. Для того, чтобы уникальный экспонат появился в коллекции, в областном краеведческом музее разработали проект восстановления скелета.

"Предстоит большая, кропотливая работа, к ней привлекут ученых. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы останков кемеровского мамонта. Многие кости достались нам не в лучшем состоянии. В апреле мы ждем гостей из Москвы и Новосибирска. Когда работа будет завершена, мамонт украсит музейную экспозицию, которая станет исследовательской площадки и местом проведения научных форумов с участием ученых из разных регионов и стран", — считают в музее.

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