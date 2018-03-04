Раскрыта неожиданная польза шоколада и красного вина

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ученые из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний установили, что ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — обладает антивирусным эффектом. Результаты исследования опубликованы на сайте MedialXpress.

Специалисты добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Инфекционный агент имеет сходство с опасным вирусом натуральной оспы, но не считается смертоносным, поэтому он зачастую используется в качестве модельного объекта. Как выяснилось, высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.

Ресвератрол — природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий. Природный фитоалексин есть в кожуре винограда, в орехах, чернике и какао.

Ранее группе британских ученых удалось найти новый способ омоложения стареющих клеток, способствующих развитию возрастных заболеваний.

Исследователи выяснили, что ресвератрол стимулирует активность факторов сплайсинга — "созревания" матричной РНК. После использования ресвератрола стареющие клетки начали омолаживаться — у них восстанавливался цикл деления и увеличивалась длина теломер.

По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно. Как считают исследователи, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.