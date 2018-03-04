Раскрыта неожиданная польза шоколада и красного вина

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ученые из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний установили, что ресвератрол — содержащееся в винограде и какао фенольное соединение — обладает антивирусным эффектом. Результаты исследования опубликованы на сайте MedialXpress.
Специалисты добавляли данное химическое соединение в культуры человеческих клеток, которые были заражены вирусом коровьей оспы. Инфекционный агент имеет сходство с опасным вирусом натуральной оспы, но не считается смертоносным, поэтому он зачастую используется в качестве модельного объекта. Как выяснилось, высокое содержание ресвератрола в клетках не давало вирусам размножаться на ранних стадиях заражения.
Ресвератрол — природный антиоксидант, который есть у некоторых растений. С его помощью растения защищают себя от грибов и бактерий. Природный фитоалексин есть в кожуре винограда, в орехах, чернике и какао.
Ранее группе британских ученых удалось найти новый способ омоложения стареющих клеток, способствующих развитию возрастных заболеваний.
По мнению ученых, это открытие потенциально позволит человеку стареть более безболезненно. Как считают исследователи, терапия, основанная на использовании растительных фенолов, поможет бороться с сердечными и раковыми заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера.