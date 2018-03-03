Стивен Хокинг рассказал, с чего началась Вселенная

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Британский физик и популяризатор науки Стивен Хокинг в программе StarTalk ответил на вопрос о том, что существовало до Большого взрыва и появления Вселенной.

"Ничего не существовало", — сказал Хокинг. Сославшись на общую теорию относительности Эйнштейна, он пояснил, что, согласно ей, пространство и время формируют пространственно-временной континуум, который деформируется под влиянием массы и энергии.

Хокинг пояснил, что придерживается евклидова подхода к квантовой гравитации.

"В нем обычное, реальное время заменяется мнимым временем, которое ведет себя как четвертое направление пространства", — сказал ученый.

"Согласно евклидовому подходу, история Вселенной в мнимом времени представляет собой искривленную поверхность в четырех измерениях — вроде поверхности Земли", — добавил Хокинг.

По его словам, они с американским физиком Джеймсом Хартлом сформулировали допущение об отсутствии границ, согласно которому граничное условие Вселенной в том, что у нее отсутствуют границы.

Таким образом, по словам Хокинга, начало Вселенной можно представить в виде Южного полюса Земли — как точку, в которой действуют обычные законы физики.

"Нет ничего южнее Южного полюса, не существовало ничего до Большого взрыва", — заключил физик.