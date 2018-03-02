Серийное производство "тяжелой" ракеты "Ангара" может начаться в 2021 году

ОМСК, 2 мар — РИА Новости. Налаживание кооперационных схем внутри предприятий Роскосмоса поможет запустить серийное производство "тяжелой" ракеты "Ангара" уже в 2021 году, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Задача состоит в том, чтобы не в 2022-м, а хотя бы в 2021 году мы могли бы уже начать серийное производство "Ангары", — сказал вице-премьер по итогам посещения филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" ПО "Полет".

Рогозин подчеркнул, что в Роскосмосе пока что рассчитывают в 2019 году сделать "легкую" ракету "Ангара 1.1" и "Ангара 1.2", тяжелая же версия по изначальному плану должна была появиться к 2022 году.

"Я потребовал 2021 год. Это реально, исходя из тех решений, которые я считаю необходимым сделать в части кооперации с другими предприятиями. Я считаю, что они поняли задачу", — сказал он, добавив, что будет сформирован соответствующий план-график, исходя из новой даты с обратным отсчетом. "Мы рассчитаем все этапы создания этих производств, финансирования этих производств, с тем, чтобы выйти на эту дату", — заключил Рогозин.