Физики из США раскрыли тайну "ультразвукового оружия" Кубы

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Загадочное "ультразвуковое оружие", на которое жаловались сотрудники посольства США в Кубе, не существует в реальности – оно оказалось побочным продуктом работы нескольких безобидных подслушивающих устройств, заявляют ученые из США и Китая.

"Даже если ультразвук действительно оглушил сотрудников посольств и повредил им мозг, то его источником было не "ультразвуковое оружие", а перекрестные искажения, возникшие в результате взаимодействия двух ультразвуковых сигналов и породившие массу неприятных шумов. Иными словами, никто не ставил цели нанести вред здоровью дипломатов – все произошло случайным образом", — пишут авторы статьи.

Ошибка резидента

В августе прошлого года разразился очередной шпионский международный скандал – сотрудники посольства США в Кубе обвинили власти острова в том, что они подверглись скрытым "ультразвуковым атакам" при помощи каких-то новых форм оружия. Эти атаки, как тогда писали американские СМИ, начались еще в декабре 2016 года и продолжились до начала сентября 2017 года, лишив слуха и вызвав серьезные проблемы со здоровьем как минимум у 24 дипломатов.

Как сообщали сами жертвы этой "атаки", они постоянно слышали очень громкие, резкие звуки, похожие на лязг и скрежет трущихся металлических конструкций, причинявшие им очень острую боль, когда находились в определенных точках или у себя дома, или внутри посольства. Жизнь в подобной обстановке лишила многих из них слуха, а часть дипломатов жаловалась на постоянную тошноту и неспособность вспомнить определенные слова и информацию.

Подобные заявления сразу вызвали массу критики среди сотрудников спецслужб и ученых – человеческое ухо не способно слышать ультразвук, а сами ультразвуковые волны в принципе не могут вызвать те повреждения тканей мозга, о которых позже рассказали врачи, осмотревшие жертв "атаки".

Как выразился тогда физик из MIT, такое могло произойти только в том случае, если дипломаты ныряли головой в бассейн, чьи стены были покрыты мощными излучателями ультразвука. Тем не менее, власти США не стали отказываться от подобных теорий и пообещали разобраться с ситуацией и наказать виновных, начав расследование, главными подозреваемыми в котором сразу стали Россия и Куба.

Кевин Фу (Kevin Fu), физик из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США), и его коллеги из университета Чжэцзяна (Китай) проанализировали примеры "ультразвуковых колебаний", записанных на смартфон сотрудниками посольства и опубликованных в СМИ, и выяснили, как могло родиться это "оружие".

Экспериментальная шпионология

Как отмечают физики, их в первую очередь интересовало то, как пучки ультразвука могли породить звуки, которые может слышать человек. По их словам, это возможно только в том случае, если эти волны взаимодействовали с какими-то другими объектами, порождая при этом другие типы акустических колебаний.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали спектр записи и натолкнулись на его необычную особенность. По их словам, эти звуки напоминают по своей структуре так называемые перекрестные искажения, возникающие при смешивании двух или более сигналов.

Их источником, как показали дальнейшие опыты физиков, скорее всего, были скрытые микрофоны и прочее оборудование, использовавшее узкие лучи ультразвука для передачи записанного звука сотрудникам спецслужб Кубы или каким-то другим шпионам.

© Фото : Yan et al./University of Michigan 2018 Прототип "ультразвукового оружия", в использовании которого США обвинили Кубу © Фото : Yan et al./University of Michigan 2018 Прототип "ультразвукового оружия", в использовании которого США обвинили Кубу

Когда такие лучи пересекались, они порождали массу шумов и искажений рядом с той точкой, где происходило подобное столкновение, а также внутри самих микрофонов и во внутреннем ухе человека. Именно их, как считают Фу и его коллеги, слышали сотрудники посольства.

Подобные подслушивающие устройства, по словам физиков, не являются чем-то запредельно сложным – им удалось создать свою собственную "шпионскую сеть" и воспроизвести те звуки, которые возникают при появлении помех в ультразвуковом сигнале, используя обычные смартфоны и детали из радиомагазина.

Более того, как шутят физики, им удалось усовершенствовать это "ультразвуковое оружие", научившись управлять громкостью звуков, которые порождаются шумами, и использовать их для передачи осмысленной информации. Все это, по мнению ученых, говорит о том, что шпионский скандал на Кубе был вызван относительно безобидными подслушивающими устройствами, а не мифическим звуковым оружием.