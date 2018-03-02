РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: весна наступает в Арктике на месяц раньше, чем 10 лет назад

15:4102.03.2018
13280
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкАйсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-ИосифаАйсберг у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Глобальное потепление и связанные с ним процессы резко ускорили наступление весны в приполярных и северных регионах планеты – сегодня весна в Арктике начинается на 20-30 дней раньше, чем десять лет назад, заявляют климатологи в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Карта Северной и Южной Америки, на которой темными пятнами указаны те регионы, где животные не успеют убежать от изменения климата
© Schloss et al
Климат меняется в Америке быстрее, чем от него убегают млекопитающие
"И любители природы, и ученые достаточно давно предполагают, что весна сегодня начинается раньше, чем в прошлом. Мы подтвердили, что это так, и выяснили, что в Арктике эти сдвиги проявляются сильнее, чем в низких широтах. Что самое важное, нам удалось показать, что все эти изменения связаны с тем, что температуры в первые дни весны сейчас растут быстрее, чем 10 лет назад", — объясняет Эрик Пост (Eric Post) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

Арктика, наряду с горными ледниками, является одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главным последствием этого потепления являются две вещи – смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Как отмечает Пост, в этом сегодня никто не сомневается, однако до настоящего времени климатологи не пытались оценить то, как сильно сдвинулась весна во всех регионах Земли и на всей планете в целом, и узнать, что именно послужило причиной этих изменений.

Так художник представил себе механизм, связывающий потепление в Арктике и холодные зимы в США
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Потепление российской Арктики "заморозило" США и Канаду, заявляют ученые

Авторы статьи попытались закрыть этот пробел, проанализировав выводы и исходные данные нескольких сотен статей, посвященных наблюдениям за сезонными миграциями животных и другими экологическими и климатическими процессами, связанными с наступлением весны.

Проанализировав данные, собранные за последние 86 лет в ходе наблюдений за субтропическими и приполярными широтами, ученые обнаружили, что темпы "наступления" весны на зиму серьезно недооценивались и экспертами ООН, и другими климатологами.

В среднем, сегодня весна наступает примерно на шесть дней раньше, чем десять лет назад, а в некоторых регионах Земли, расположенных за полярным кругом, счет идет уже не на дни, а на недели и месяцы.

Карское море. Архивное фото
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в фотобанк
Ученый: потепление в Арктике может "выпустить на волю" новые инфекции

Эти тренды, как отмечают ученые, меньше всего заметны в тропиках и субтропиках – там весна наступает на один-два дня раньше или даже позже, чем в прошлом. При приближении к северному полюсу сила этих изменений резко растет – в окрестностях полярного круга весна наступает примерно на 10-15 дней раньше, чем обычно, а на широтах земли Франца-Иосифа, Баренцбурга, Диксона и Тикси ее начало сдвинуто примерно на 20-30 дней.

Раннее наступление весны, как подчеркивают биологи, может не облегчить, а усложнить жизнь животных, живущих в заполярье, так как многие из них улетают или мигрируют на юг при наступлении полярной ночи, или же используют лед и снег для охоты, как это делают белые медведи. Как именно эти изменения повлияют на их жизнь, пока не понятно, однако Пост и его коллеги считают, что они вряд ли будут положительными.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Леонард Иванов
зато в средних широтах она чего-то опаздывает..ъ
15:50
02.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена