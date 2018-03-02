Второй спутник "Благовест" доставили на космодром Байконур

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Второй телекоммуникационный спутник "Благовест" для нужд Минобороны РФ доставлен на космодром Байконур, сообщает в пятницу предприятие-производитель "ИСС имени Решетнёва".

Ранее глава ИСС Решетнева Николай Тестоедов сообщал РИА Новости, что второй "Благовест" отправится на орбиту в апреле 2018 года.

Космический аппарат "Благовест" №12 в сопровождении специалистов "ИСС" доставлен на "Байконур" для подготовки к запуску на орбиту. Необходимые подготовительные работы со спутником на техническом комплексе космодрома начнутся в ближайшее время", — говорится на сайте предприятия.

"Благовест" №12 относится к космическим аппаратам тяжёлого класса. Он изготовлен на базе крупногабаритной платформы "Экспресс-2000" разработки Решетнёвской фирмы. Полезная нагрузка спутника также разработана "ИСС". Космический аппарат предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, телефонной и видеоконференцсвязи.