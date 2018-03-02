Астрономы НАСА нашли планету с "водной" атмосферой

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Телескопы "Хаббл" и "Спитцер" обнаружили огромные запасы воды в атмосфере крайне необычной планеты WASP-39b, удаленной от Земли примерно на 700 световых лет, говорится в статье, опубликованной в Astronomical Journal.

"Открытие WASP-39b показывает, что экзопланеты могут быть совершенно непохожими на небесные тела Солнечной системы по своему химическому составу и истории. Как мы надеемся, открытие других необычных объектов такого рода поможет нам раскрыть тайны того, как формируются и эволюционируют планеты", — заявил Дэвид Синг из университета Эксетера (Великобритания).

За два последних года ученые нашли сразу несколько планет, которые претендуют если не на звание "двойника Земли", то ее "сестер" или "кузин". Первая планета была найдена у ближайшей к нам звезды, Проксимы Центавра, а три других – в звездной системе TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которую населяет сразу семь землеподобных планет.

Все эти планеты объединяет то, что они обладают небольшими размерами, находятся в "зоне жизни" – на орбите, где вода может существовать в жидком виде, и вращаются вокруг красных карликов. Последние наблюдения "Хаббла" показывают, что атмосфера части планет в системе TRAPPIST-1 действительно содержит влагу, что заметно повышает шансы на существование жизни на их поверхности.

Вода, как обнаружили Синг и его коллеги, может присутствовать в больших количествах не только на землеподобных планетах, но и в атмосферах планет-гигантов, похожих по размерам и массе на Сатурн, Юпитер и других "тяжеловесов" Солнечной системы.

Ученые пришли к такому выводу, наблюдая за планетой WASP-39b – "горячим сатурном", расположенном в созвездии Девы в 700 световых годах от Земли. Она была открыта семь лет назад при помощи южноафриканского телескопа SuperWASP благодаря тому, что она периодически заслоняет свет своей звезды и заставляет ее тускнеть.

Этот газовый гигант расположен на очень небольшом расстоянии от звезды – год на WASP-39b длится всего четыре дня. Тесное соседство со светилом привело к тому, что атмосфера газового гиганта прогрелась до очень высоких температур, около 750 градусов Цельсия, и сильно раздулась – WASP-39b сопоставим по размерам с Юпитером, но при этом его масса примерно в три раза меньше.

Подобная комбинация свойств планеты, как отмечает Синг, делает ее крайне удобной для изучения химического состава ее атмосферы – лучи звезды будут гораздо легче проникать через разреженную атмосферу WASP-39b, унося с собой информацию о ее составе, чем через плотные и "узкие" атмосферы холодных газовых гигантов и аналогов Земли.

Используя "Хаббл" и "Спитцер", ученые получили первые детальные данные по спектру этого "горячего сатурна", что позволило им выяснить, какие молекулы присутствуют в его атмосфере и измерить их доли.

К большому удивлению планетологов, атмосфера WASP-39b содержала в себе не только большие количества водорода, аммиака, метана и других углеводородов, но и воды. Ее доля, как отмечают ученые, была примерно в три раза выше, чем в недрах Сатурна, и в десятки раз больше, чем в атмосфере других "горячих сатурнов" и "горячих юпитеров".

По словам Синга, наличие столь больших запасов воды в атмосфере WASP-39b крайне сложно объяснить, если эта планета родилась примерно в той точке, где она сейчас находится. Скорее всего, она родилась на дальних подступах этой системы и затем мигрировала в окрестности звезды. Механизм этого "переезда" пока остается загадкой для планетологов, и дальнейшие наблюдения за WASP-39b, как они надеются, помогут раскрыть ее.