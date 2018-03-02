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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли родину иракской эпидемии "болезни джихадистов"

11:2302.03.2018
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© AFP 2018 / Fadel Senna Мужчина идет вдоль сгоревших автомобилей в МосулеМужчина идет вдоль сгоревших автомобилей в Мосуле
© AFP 2018 / Fadel Senna

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Эпидемия загадочной "болезни джихадистов", поразившая Ирак и Сирию после появления ИГ*, была занесена на территорию бывшего "исламского государства" из Ирана, заявляют медики, опубликовавшие статью в журнале PLoS Neglected Tropical Diseases.

Лейшманиоз
© Fotolia / Dr_Kateryna
"Болезнь зомби" проникла в Соединенные Штаты, заявляют ученые
"Весь регион можно рассматривать в качестве примера для изучения последующих эпидемий лейшманиоза, где эти паразиты и переносящие их мушки не встречаются. Вдобавок, собранные нами сведения помогут создать вакцину от того штамма лейшманий, которые сейчас распространились по Ираку, и изучить ареала обитания этих одноклеточных существ", — заявил Мариван аль-Баджалан (Mariwan Al-Bajalan) из университета Гармиана в Каларе (Ирак).

В апреле 2015 года в СМИ начали распространяться сообщения о таинственной "болезни джихадистов", распространяющейся среди жителей тех частей Сирии, которые были оккупированы силами ИГ. Эта болезнь, по свидетельствам очевидцев, в буквальном смысле заставляла зараженного ей человека гнить заживо, причем этот процесс начинался с лица.

У медиков есть два предположения насчет того, чем может вызваться эта эпидемия – ее возбудителями являются стрептококки из группы А, вызывающие некротизирующий фасциит, и одноклеточные паразиты-лейшмании, распространяющиеся мушками и комарами.

Причиной их распространения, как считают ученые, является то, что боевики ИГ оставляли тела своих жертв гнить прямо на улице, что способствовало размножению мушек и микробов. По текущим оценкам аль-Баджалана и его коллег, примерно 20 тысяч человек стали ее жертвами за последние три года.

Пробирки в коробке со льдом
© Depositphotos / motorolka
Биологи связали африканскую "зомби-болезнь" с червем-паразитом

И та и другая болезнь приводят к примерно одинаковым результатам и одинаково смертельны для их носителей – вакцины от них пока не существует, что побуждает медиков искать возможности для защиты населения Ближнего Востока от этой инфекции и сдерживания ее дальнейшего распространения по Земле.

Созданию вакцин и лекарств от "болезни джихадистов", как рассказывает аль-Баджалан, мешает то, что на Земле существует несколько десятков видов и подвидов лейшманий, использующих разные методы проникновения в организм и по-разному реагирующих на различные антибиотики и яды. Поэтому медикам было крайне важно знать "родину" текущей эпидемии этой болезни, что было почти невозможно сделать в те времена, когда охваченные ей территории находились под контролем ИГ.

Пробирки в коробке со льдом
© Depositphotos / motorolka
Биологи связали африканскую "зомби-болезнь" с червем-паразитом

Первая возможность осуществить подобную проверку появилась у иракских и европейских эпидемиологов лишь в феврале 2017 года, когда большая часть территорий ИГ была очищена от террористов армией Ирака и силами народной мобилизации.

В общей сложности аль-Баджалану и его коллегам удалось собрать свыше 30 образцов тканей людей, зараженных "болезнью джихадистов", извлечь из них паразитов и сравнить их ДНК с геномами лейшманий из других регионов.

Этот анализ показал, что эпидемия действительно была вызвана лейшманиями вида Leishmania major, источником которых неожиданно выступил Иран, восточный сосед Ирака и один из главных противников ИГ в регионе.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Ученые создали вакцину от "болезни джихадистов", съедающей тело заживо

Пока не понятно, как проникли эти паразиты на территорию Ирака – естественным путем, распространяясь через животных, или в результате массовых миграций людей в первые дни существования ИГ. Сейчас ученые предполагают, что их разносчиками могут быть хомячки, проживающие на территории Ирана и нередко мигрирующие в соседний Ирак.

В ближайшее время аль-Баджалан и его коллеги планируют найти ответ на этот вопрос, а также проверят, сохранились ли очаги инфекции на освобожденных территориях.

*Террористическая организация, запрещенная в России

 

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