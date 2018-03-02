МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ростовские ученые первыми в России создали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"В Ростовском-на-Дону НИИ радиосвязи в рамках проекта ФПИ впервые в нашей стране созданы элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот. Отличительной особенностью этого диапазона является возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью", — говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, скорость передачи данных достигает десятков гигабит в секунду, что ранее было доступно исключительно в оптических каналах связи.

"При этом терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия, что существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных. Терагерцовый диапазон частот востребован в каналах межспутниковой связи, при организации беспроводной связи дата-центров и в других значимых приложениях", – пояснили в ФПИ.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях. ФПИ работает в интересах всех госзаказчиков, в том числе крупных государственных корпораций, выступая как межведомственный орган и выражая общее мнение генеральных конструкторов.