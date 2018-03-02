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РИА Наука
РИА Наука

Генетики открыли рекордно большую семью из 13 миллионов людей

11:3402.03.2018
(обновлено: 13:30 02.03.2018)
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© Фото : MyHeritageТак художник представил себе семью из 13 миллионов людейТак художник представил себе семью из 13 миллионов людей
© Фото : MyHeritage

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Генетики "вырастили" рекордно большое генеалогическое древо, объединяющее примерно 13 миллионов жителей современной Европы, Америки, Австралии и Южной Африки, чей общий предок жил на Земле всего 65 поколений назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Эволюция
© Fotolia / pict rider
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"Помимо родственных связей, нам удалось выяснить, как гены долголетия влияют на продолжительность жизни их носителей. В среднем, их носители живут на пять лет дольше, чем остальные люди. Это не так много, как может показаться – курение, к примеру, отнимает сразу десять лет жизни", — рассказывает Янив Эрлих (Yaniv Erlich) из университета Колумбии в Нью-Йорке (США).

В последние годы в глобальной сети появилось множество порталов, посвященных генеалогии, чьи пользователи постоянно обмениваются семейными генеалогическими архивами для поиска новых родственников и расширения познаний о своих предках. Схожие исследования проводят различные генетические стартапы, собирающие не архивы, а ДНК своих клиентов. 

Эрлих и его коллеги проанализировали 86 миллионов генеалогических записей, оставленных пользователями одного из крупнейших сайтов подобного рода, и попытались найти всех их родственников, используя методы вычислительной математики и генетики.

Как отмечает Эрлих, его команда ожидала увидеть генеалогические древа, объединяющие тысячи и десятки тысяч современных жителей Земли. К большому их удивлению, им удалось открыть одно гигантское дерево, состоявшее из примерно 13 миллионов людей, живущих в самых разных уголках Земли  — в США, в Канаде, в Британии и прочих странах Европы, в ЮАР и на территории Австралии и Новой Зеландии.

Saccorhytus, древнейший предок человека и всех позвоночных животных
© S Conway Morris / Jian Han
Древнейший предок людей оказался похожим на зубастый "мешок"

Обнаружив столь удивительную вещь, ученые попытались узнать, когда жил общий предок всей этой армии людей, и попытались раскрыть историю распространения этой гигантской семьи по Земле, расшифровав и сопоставив структуру митохондриальной ДНК, небольшой части генома, передающейся от матери к ее детям, у некоторых членов этого "клана".

Как оказалось, их общий предок жил относительно недавно, примерно 65 поколений назад, во времена Христофора Колумба и других деятелей эпохи Великих географических открытий, когда жители Европы начали стремительно распространяться по всем континентам планеты.

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© MyHeritage, Columbia University
Генетики открыли рекордно большую "семью" из 13 миллионов людей

Этот генетический анализ, по словам Эрлиха, помог его команде раскрыть еще одну необычную деталь из жизни европейцев того времени и опровергнуть одно расхожее представление, связанное с семейными традициями.

Дело в том, что раньше ученые и многие обыватели считали, что в прошлом люди чаще женились и выходили замуж за "своих" и вступали в близкородственные браки из-за неразвитости транспортной инфраструктуры и отсутствия возможности регулярно общаться с потенциальными мужьями и женами. Ситуация, как считают сторонники этой идеи, изменилась в середине 19 века, когда появились первые железные дороги, пароходы и телеграфы.

Авторы статьи выяснили, что это не так. На самом деле, в середине 19 века люди чаще выходили замуж и женились на кузенах, кузинах и других относительно близких родственниках, чем на незнакомых им мужчинах и женщинах, несмотря на то, что им приходилось проезжать по 20-30 километров для встречи с будущей женой или мужем.

Эволюция человека
© www.eb.com
Семейные архивы подтвердили существование эволюции человека

Как полагают генетики, это говорит о том, что подобный выбор вторых половинок был обусловлен не географическими ограничениями, а культурой и традициями, которые исчезли далеко не сразу после того, как у большинства людей появилась возможность путешествовать на большие расстояния.

По мнению Эрлиха, дальнейший анализ этого древа и связанных с ним генетических данных поможет раскрыть и другие тайны из жизни людей в недавнем и далеком прошлом.

 

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