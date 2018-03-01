Физики: авария на Фукусиме привела к выбросу радиоактивных наночастиц

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Ученые нашли множество радиоактивных наночастиц в почве и в воде в окрестностях АЭС "Фукусима-1", что свидетельствует о "побеге" части ядерного топлива из реактора, что раньше отрицалось японской стороной, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

"Наше исследование показывает, что мы должны немедленно приступить к поискам других возможных обломков топливных элементов на территории зоны отчуждения и, возможно, за ее пределами. И хотя собирать образцы в таких условиях будет невероятно сложно, их анализ критически важен для понимания того, как эти наночастицы будут вести себя в будущем", — заявил Гарет Ло (Gareth Law), химик из университета Манчестера (Великобритания).

Шесть лет назад произошла одна из самых тяжелых аварий на АЭС в истории Земли — системы охлаждения сразу четырех реакторов АЭС "Фукусима-1" были выведены из строя в результате мощнейшего землетрясения и цунами. Это привело к серии взрывов водорода, расплавлению активной зоны, в результате чего в атмосферу, почву и в океан попали радиоактивные вещества.

Попадание больших количеств цезия-137 и ряда других опасных веществ в почву и грунтовые воды вынудило правительство Японии в апреле 2011 года эвакуировать жителей зоны радиусом в 20 километров от АЭС, и создать зону отчуждения радиусом в 30 километров, проживание в которой было признано небезопасным для человека.

Как рассказывает Ло, представители компании TEPCO, эксплуатировавшей АЭС, всегда подчеркивали, что катастрофа привела только к выбросу больших количеств радиоактивного пара и воды – все обломки топливных элементов и частично расплавленной активной зоны реактора остались внутри его гермооболочки и не попали в окружающую среду.

Ло и его коллеги выяснили, что специалисты японской энергокомпании ошибались, изучая химический и изотопный состав наночастиц пыли и грунта, собранных на территории самой АЭС, ее ближайших окрестностей и ныне заброшенной фермы, расположенной в четырех километрах от "Фукусимы-1".

Во всех трех точках, как отмечают исследователи, им удалось найти большое количество радиоактивных наночастиц размерами в несколько нанометров. Они содержали в себе не только цезий-134 и цезий-137, большие количества которых присутствовали в выбросах пара с "Фукусимы", но и атомы урана, технеция и некоторых других тяжелых радионуклидов.

По словам физиков, все эти элементы не относятся к категории летучих веществ, что не позволяет говорить о том, что эти наночастицы могли сформироваться "на месте", сами по себе, а не внутри поврежденных энергоблоков "Фукусимы". Иными словами, водородные взрывы на АЭС привели не только к утечке радиоактивного пара, но и большого числа наночастиц, возникших в результате разрушения топливных элементов и активной зоны реакторов.

Их открытие, как объясняет Ло, имеет два важных следствия. Во-первых, подобные наночастицы обладают достаточно небольшими размерами для того, чтобы они могли проникать в легкие человека или животных и накапливаться в них, что значительно усугубляет экологические последствия аварии.

Во-вторых, наличие в них урана и многих других долгоживущих радионуклидов означает, что почва и вода в окрестностях АЭС будет оставаться опасной для здоровья людей даже после того, как большая часть цезия-134 и цезия-137 распадется. Это заметно усложнит ликвидацию последствий аварий и дезактивацию зоны отчуждения, планы чего сейчас прорабатывают специалисты TEPCO и власти Японии.