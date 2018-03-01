Путин призвал разработать законы для применения передовых технологий

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Необходимо в кратчайшие сроки разработать и постоянно обновлять передовую законодательную базу для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных. Причем такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологиям", — сказал Путин.

По его мнению, в стране есть "все возможности, чтобы быстро внедрить все те передачи данных пятого поколения и технологии интернета вещей".

"Нам надо формировать собственные цифровые платформы. Естественно, совместимые с глобальным информационным пространством. Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологий распределенного реестра, что очень важно для финансовых трансакций, для учета прав собственности и так далее. Это имеет практическое измерение", — отметил президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>