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РИА Наука
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Британские археологи нашли первые сложные татуировки на Земле

11:3001.03.2018
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкСаркофаг с изображением четырех сыновей бога Хоруса в государственном музее БерлинаСаркофаг с изображением четырех сыновей бога Хоруса в государственном музее Берлина
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Археологи случайно обнаружили в Британском национальном музее две древнеегипетских мумии возрастом в пять тысяч лет, чья кожа была украшена рисунками овец, быков и другими сложными татуировками, говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Татуировки на теле древнеегипетской жрицы богини Хатор
© Фото : Anne Austin
Загадочная татуировка на египетской мумии поставила ученых в тупик
"Эти удивительные мумии отодвигают время появления этого искусства в Африке как минимум на тысячу лет назад в прошлое. Компьютерная томография и инфракрасное сканирование помогли нам совсем по-другому посмотреть на мумии из Гебелейна. Только сейчас мы начали раскрывать тайны жизни этих людей, чьи тела так великолепно сохранились", — рассказывает Дэниель Антуан (Daniel Antoine), куратор музея и один из авторов открытия, чьи слова приводит газета Guardian.

Татуировки считаются сегодня одним из самых древних примеров изобразительного искусства, созданного человеком. Как сегодня предполагают ученые, опираясь на древнеегипетские мумии и следы пигментов в могильниках неандертальцев и кроманьонцев, люди научились наносить постоянные татуировки на свое тело еще до зарождения цивилизации, и с тех пор это искусство стало неотъемлемой частью светской и религиозной культуры многих народов мира.

Первые примеры "накожной живописи" носили достаточно абстрактный и примитивный характер – они представляли собой наборы из произвольных линий, точек и полосок, не имевших реальных аналогов в реальном мире. Сложные татуировки, в том числе изображения животных, надписи и портреты реальных людей, появились значительно позже. Пока самым древним их примером была мумия знатной женщины, жрицы богини Хатор, жившей во времена Рамзеса I и его наследников, около 3 тысяч лет назад.

Участники Сибирской тату конвенции во время работы с моделями на площадке мероприятия в курорт-отеле Сосновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученые нашли намеки на токсичность и канцерогенность татуировок

Антуан и его коллеги отодвинули эту дату как минимум на одну-две тысячи лет назад, если сравнивать их находку с другими мумиями Египта, изучая тела, найденные в местечке Гебелейн на юге современного Египта. Оно располагается в 40 километрах от развалин Фив, и в древние времена здесь был построен город Пер-Хатор и один из самых больших храмов богини любви.

Еще в конце 19 века археологи обнаружили в Гебелейне большое кладбище и некрополь, построенные еще в додинастический период, и шесть тел древних египтян, превратившихся в мумии естественным путем. Две из них, принадлежавших мужчине и женщине, были переданы на хранение в Британский национальный музей в 1900 году, где их периодически изучают археологи, египтологи и представители других наук.

Антуан и его коллеги совершили крайне интересную находку во время очередного осмотра мумий, в ходе которого ученые использовали компьютерную томографию и инфракрасные камеры для того, чтобы заглянуть внутрь тела древних египтян, изучить структуру их органов и понять, что послужило причиной их гибели.

Внешний вид неандертальца, воссозданный учеными. Архив
© AP Photo / Martin Meissner
Неандертальцы научились делать татуировки у кроманьонцев - ученые

Рассматривая правые руки мужчины и женщины, ученые неожиданно обнаружили, что они были покрыты рисунками быков, овец, а также сложными геометрическими узорами. Подобное открытие удивило археологов сразу по нескольким причинам, в том числе и потому, что это сделало этих египтян, наравне со знаменитым альпийским "ледовым человеком" Отци, самыми древними носителями татуировок на Земле.

Вдобавок, раньше археологи находили татуировки только на телах древнеегипетских женщин, что заставляло многих из них считать, что они имели эротический характер или служили своеобразными оберегами, повышавшими фертильность их обладательниц. Наличие рисунков на руках и мужчины, и женщины говорит об обратном — татуировки могли играть самые разные роли в жизни их носителей.

Кроме того, как отмечает Антуан, данное открытие крайне важно и интересно по той причине, что оно означает, что сложные татуировки появились еще до того, как зародилась письменность и люди начали обмениваться информацией при помощи абстрактных символов. Вполне возможно, что татуировки могли играть подобную роль до появления первых иероглифов и других форм письменной речи, заключают ученые.

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