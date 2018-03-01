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РИА Наука
РИА Наука

Коты мартовские: когда гормоны ударяют в голову

08:0001.03.2018
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© Depositphotos / Depositphotos, Алина ПолянинаКошки призывают брачных партнеров активнее, чем котыКошки призывают брачных партнеров активнее, чем коты
© Depositphotos / Depositphotos, Алина Полянина

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Ольга Коленцова. Первого марта мы отмечаем сразу два праздника — наступление весны и День кошек. И это не случайно, ведь кошки, как утверждают ученые, именно в марте начинают активно подыскивать себе пару. Почему так происходит, читайте в материале РИА Новости.

"Гормональный цикл диких кошек, живущих в южных краях или тропических по происхождению, практически не привязан к конкретному времени года. Они приносят потомство и осенью, и летом. Обитатели средних широт склонны размножаться с весны до ранней осени. А вот северяне размножаются строго весной, но их можно пересчитать по пальцам. К ним относятся евразийская рысь, снежный барс, манул и китайская дикая кошка", — рассказывает Сергей Найденко, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, специалист по репродуктивной биологии млекопитающих.

© Фото : Вадим Кирилюк/WWF России Забайкальский манул
© Фото : Вадим Кирилюк/WWF России
Забайкальский манул

Дикие предки наших кошек питались в основном грызунами, которые зимой отсиживаются в норах. С наступлением холодов пропитание добывать труднее и половая активность снижалась. Играл небольшую роль и тот фактор, что в холодное время года котята могут просто замерзнуть. Вот почему организм кошек, знакомых с зимой, приспособился к смене сезонов благодаря умению различать интенсивность солнечного света. 

Каждому гормону свой сезон

Гормональный цикл кошки делится на два этапа. На первом — гипофиз, то есть железа, расположенная у основания мозга, выделяет гормон, стимулирующий фолликулы. В них образуется эстроген — гормон, подготавливающий тело кошки к спариванию.

Один из подвидов диких кошек, обитающих на территории Ближнего Востока и Северной Африки
© Фото : Péter Csonka
Домашние кошки остаются дикарями

На втором этапе растут и созревают яйцеклетки, а также вырабатывается и освобождается гормон эстроген, и кошка может забеременеть. Механическая стимуляция влагалища во время полового акта вызывает выброс гормона лютропина в мозг. А он, в свою очередь, уже стимулирует яичники и выход яйцеклетки. Такой тип овуляции характерен для большинства одиночных хищников. Объясняется экономия ресурсов очень просто — зачем тратить яйцеклетки "вхолостую", если партнера все равно нет рядом?

"Сезонная зависимость периода размножения завязана на мелатонине — гормоне, который производит эндокринная железа под названием эпифиз. Синтезируется он только в темноте, следовательно, чем длиннее световой день, тем меньше мелатонина в организме кошки. Поэтому первый период гона кошек, обитающих в умеренных широтах, приходится на март, когда солнце начинает светить дольше и сильнее", — поясняет Сергей Найденко. 

Чем меньше мелатонина вырабатывается, тем больше образуется гормона, стимулирующего фолликулы, что, в свою очередь, повышает уровень эстрогенов. 

Вне периода течки кошка не позволит коту спариться с ней. Да и самцы относятся к не готовым забеременеть самкам иначе. Одни пытаются дружить с ними, играть, общаться, другие — равнодушны или даже в редких случаях проявляют агрессию, стремясь прогнать кошку со своей территории. 

Вопреки природе

У домашней кошки течка может начаться практически в любое время года. В среднем для этого достаточно около 12 часов светового воздействия в сутки, причем необязательно солнечного — искусственный свет тоже подойдет. А в его отсутствие течка может даже прекратиться, в частности, у длинношерстных кошек, которые нередко обладают более низким гормональным фоном. 

© Depositphotos / lucidwatersБирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером.
© Depositphotos / lucidwaters
Бирманская кошка обладает длинной шерстью и спокойным характером.

"Интересно, что у сельских животных привязка "буйства гормонов" к теплому времени года намного более выражена, чем у городских и домашних. Вполне логично, ведь последние две категории обеспечены едой круглый год", — отмечает эксперт.

Уличные животные, получающие достаточно еды, порой рождают котят и зимой, и ранней весной. А необходимую дозу света они могут получить от фонарей, вывесок, в помещениях, куда их пускают погреться. Поэтому не стерилизованных по каким-либо причинам домашних кошек лучше не выпускать в свободный выгул в любое время года.

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