Ученые рассказали, где в Солнечной системе может быть жизнь

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ученые установили, что внеземная жизнь теоретически может существовать в пределах Солнечной системы, сообщает Phys.org.

По мнению исследователей из Германии и Австрии, условия на Энцеладе, одном из спутников Сатурна, подходят для жизни архей — одноклеточных микроорганизмов, не имеющих ядра.

Под покрытой льдом поверхностью спутника Сатурна находится океан. Выяснилось, что археи вида Methanothermococcus okinawensis, производящие метан, оказались прекрасно приспособлены к жизни в условиях, которые ученые создали в лаборатории и которые могут существовать на Энцеладе.

Археи Methanothermococcus okinawensis живут вблизи гидротермальных источников на морском дне при очень высокой температуре, перерабатывая углекислый газ и водород в метан. Следы метана ранее были обнаружены в испарениях, вырывавшихся из трещин в ледяной поверхности Энцелада. По мнению ученых, часть этого газа теоретически может быть произведена подобными микроорганизмами.

Кроме того, на Энцеладе есть углекислый газ, а на его южном полюсе были обнаружены признаки гидротермальной активности. По расчетам исследователей, геохимические процессы в ядре небесного тела способны обеспечить микроорганизмы достаточным количеством водорода.

Тем не менее, результаты исследования говорят лишь о принципиальной возможности наличия микроорганизмов на спутнике Сатурна, но никак не доказывают, что они действительно там обитают, подчеркивают ученые.