Уральские ученые усовершенствовали эталон определения чистоты веществ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Уральские ученые усовершенствовали самый точный в России эталон для определения чистоты твердых чистых неорганических веществ, сообщили РИА Новости в Росстандарте.

"В Уральском научно-исследовательском институте метрологии (УНИИМ) Росстандарта усовершенствован государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии. Эталон обладает наивысшей точностью в РФ", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, находящийся в уральском институте эталон метрологически обеспечивает работу химической, атомной, пищевой, металлургической и фармацевтической отраслей. Благодаря ему достигаются достоверность и единство измерений чистоты химических реактивов, компонентов некоторых лекарственных препаратов.

"Эталон представляет собой комплекс из трёх эталонных установок, реализующих высокоточные инструментальные физико-химические методы – кулонометрию и масс-спектрометрию. Измерительные возможности эталона важны при определении содержания тяжелых металлов в воздухе, воде и пищевых продуктах, содержания урана и плутония в ядерном топливе, а также химического состава других жизненно-важных объектов", – добавили в ведомстве.

Как рассказала ученый-хранитель эталона, заведующая лабораторией УНИИМ Алёна Собина, слова которой приводит Росстандарт, усовершенствование эталона дополнило его установкой, реализующей один из современных высокоточных инструментальных методов анализа — метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Это позволило вывести эталон на новый уровень владения информацией о чистом веществе и его химическом составе.