Медики рассказали, как защитить будущего ребенка от аллергии

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Медики советуют беременным женщинам употреблять больше рыбьего жира и пробиотиков для того, чтобы снизить риск развития аллергии у их будущих детей, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Medicine.

"Несмотря на то, что различные формы пищевой аллергии и экземы поражают все больше детей по всему миру, мы до сих пор не понимаем, что вызывает их и как можно предотвратить их развитие. Наше исследование позволило нам найти первые намеки на то, как от них можно избавиться, и теперь нам нужны более глубокие и масштабные эксперименты", — заявила Ванесса Гарсия-Ларсен (Vanessa Garcia-Larsen) из университета Джона Гопкинса в Балтиморе (США).

По текущей статистике ВОЗ и Всемирной организации по борьбе с аллергией, примерно треть жителей планеты страдает от различных форм аллергии. Около двух третей из них страдает сезонными формами этой болезни, вызываемых пыльцой или другими видами природных раздражителей, а остальные люди – от астмы и прочих хронических болезней.

Многие биологи сегодня считают, что аллергия развивается по причине того, что человек живет в слишком чистых условиях, и наша иммунная система просто не получает достаточное количество информации в детстве для того, чтобы научиться отличать реальных микробов от пыли, пыльцы и других безвредных частиц.

Эта идея, так называемая "гигиеническая гипотеза", находит сегодня все больше сторонников, и ученые предлагают бороться с аллергией, преднамеренно заражая детей паразитическими червями или позволяя им грызть ногти, играть в грязных песочницах и сосать пальцы. Аналогичным способом, как сегодня считают биологи, может развиваться болезнь Альцгеймера и другие аутоиммунные болезни мозга.

Гарсия-Ларсен и ее коллеги нашли подтверждения этой идеи и выяснили, что на развитие аллергий влияет не только диета и образ жизни ребенка, но и его матери во время беременности, изучив выводы и исходные данные свыше четырех сотен научных работ, посвященных развитию аллергии у детей.

В общей сложности в этих исследованиях участвовало свыше 1,5 миллиона матерей, их дочерей и сыновей, что позволило ученым понять, как различные факторы риска влияют на развитие аллергии у ребенка еще до того, как он покинул утробу матери.

К примеру, британские и американские медики обнаружили, что употребление "опасных" видов еды, таких как орехи, молоко или яйца, никак не влияло на то, будет ли ребенок страдать от аллергии в первые годы жизни или нет. Аналогичным образом, характер диеты – "мясной" или "овощной", а также прочие ее характеристики не влияли на вероятность развития аллергий или экземы.

С другой стороны, некоторые другие компоненты диеты, такие как пробиотики или рыбий жир – достаточно сильно влияли на эту вероятность. В среднем, дети женщин, регулярно употреблявших рыбий жир и бактериальные препараты во время беременности или при кормлении грудью, страдали от аллергии или хронических воспалений кожи на 30% и 22% реже, чем остальные их сверстники.

Как полагают ученые, подобное благотворное действие этих пищевых добавок связано с тем, что рыбий жир снижает активность иммунной системы, а бактерии могут помогать иммунной системе плода учиться различать "своих" и "чужих". Рекомендации по их употреблению, как надеются Гарсия-Ларсен и ее коллеги, скоро попадут в официальные документы здравоохранительных ведомств США, Британии и других стран мира.