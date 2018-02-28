РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, когда загорелись первые звезды Вселенной

21:0028.02.2018
(обновлено: 23:05 28.02.2018)
01831
© N.R.Fuller, National Science FoundationТак художник представил себе первую звезду ВселеннойТак художник представил себе первую звезду Вселенной
© N.R.Fuller, National Science Foundation

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Наблюдения за "эхом" Большого Взрыва помогли ученым выяснить, что первые звезды Вселенной вспыхнули примерно через 180 миллионов лет после ее рождения, что потенциально говорит о наличии "новой физики" в поведении видимой и темной материи, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Одна из антенн радиотелескопа ALMA на чилийском плато Чахнантор
© Фото : NRAO/AUI/NSF
Ученые впервые увидели, как формируются первые галактики Вселенной
"Открытие этого едва заметного сигнала стало гигантским окном в раннюю Вселенную для нас. Телескопы в принципе не могут получить фотографии столь древних и далеких звезд, но радиоволны, порожденные во время их "пробуждения", помогли нам узнать, когда это произошло", — заявил Джадд Боумэн (Judd Bowman) из университета Аризоны в Темпе (США).

Первая заря Вселенной

Как объясняют ученые, первые звезды Вселенной были совершенно не похожи на современные светила, так как их недра не содержали в себе астрономических "металлов" – элементов тяжелее водорода и гелия. Из-за этого размеры таких светил были практически ничем не ограничены, из-за чего их масса могла превышать солнечную в 300-400 раз и даже больше, а жили они крайне недолго, несколько сотен тысяч или меньше трех миллионов лет.

Пока ученые не уверены, когда появились такие звезды и первые примитивные галактики. Раньше астрофизики считали, что это произошло примерно через 400-500 миллионов лет после Большого Взрыва, когда Вселенная стала достаточно холодной для формирования молекул нейтрального водорода и их объединения в гигантские облака из газа, где физически могут формироваться звезды.

В последние годы астрономы начали сомневаться в этой идее – последние наблюдения при помощи "Хаббла", VLT и многих других телескопов показывают, что первые звезды и галактики существовали уже через 300 и 250 миллионов лет после Большого Взрыва.

Древняя галактика, которую гравитационная линза превратила в космическую змею
© ESA/Hubble, NASA, A.Cava
Ученые: "космическая змея" раскрыла тайны рождения первых звезд

Боумэн и его коллеги отодвинули эту дату еще на 100 миллионов лет назад в прошлое, обратив внимание на одну общую особенность первых звезд Вселенной – они вырабатывали огромные количества ультрафиолета, чьи лучи расщепляли окружающие их молекулы водорода и делали мироздание прозрачным для остальных форм света.

Этот процесс, как объясняют астрофизики, имел еще одно важное последствие – свободные атомы водорода начинали взаимодействовать с микроволновым фоновым излучением Вселенной, "эхом" Большого Взрыва, что должно было заметно снизить его интенсивность. Через некоторое время, когда ультрафиолет первых звезд расщепил все молекулы водорода, эти взаимодействия прекратились, так как их лучи начали выбивать электроны из атомов водорода и ионизировать его.

Невидимая рука темной материи

В результате этого в спектре современного "эхо" Большого Взрыва должен возникнуть своеобразный провал, расположение которого будет зависеть от того, когда именно появились первые звезды. Используя подобные соображения, Боумэн и его коллеги попытались найти их следы, используя радиобсерваторию Мерчисон в Австралии и специальный набор инструментов EDGES, созданный для поиска такого сигнала.

Эти наблюдения привели к потрясающим и, как считает часть участников проекта, революционным результатам. Оказалось, что первые звезды возникли примерно через 180 миллионов лет после Большого Взрыва, и что они полностью "очистили" Вселенную от нейтрального водорода за очень короткое время, последующие 70 миллионов лет.

Подобные результаты наблюдений, как отмечают астрофизики, полностью не соответствуют теоретическим представлениям о том, как долго длились "темные века" Вселенной и как быстро она могла охлаждаться. Это означает, что материя будущих звезд каким-то загадочным образом охладилась быстрее, чем это предсказывает классическая физика, или что эхо Большого Взрыва было гораздо более горячим, чем считают ученые сейчас.

Мертвые галактики существовали уже в первые эпохи жизни Вселенной
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы: "мертвые" галактики существуют с самого рождения Вселенной

Реннан Баркана (Rennan Barkana), астрофизик из университета Тель-Авива и один из авторов открытия, считает, что роль подобного "холодильника" могла играть темная материя, более активно взаимодействовавшая с ее видимой "кузиной" во времена рождения первых звезд. Если это действительно так, то частицы темной материи должны обладать неожиданно малой массой и скоростью движения.

В ближайшее время, как отмечают ученые, их открытие будет проверено и повторно подтверждено сразу несколькими другими проектами, использующими похожие методики наблюдений за фоновым излучением Вселенной. Если открытие Боумэна и его команды подтвердится, то тогда космологам придется полностью пересмотреть все теории, описывающие рождение Вселенной, ее "темные века" и то, какую роль темная материя играла в распределении будущих галактик по мирозданию.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена