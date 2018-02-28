Медики создали генную терапию, защищающую человека от атеросклероза

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Американские молекулярные биологи и медики разработали новый тип генной терапии, которая резко снижает уровень холестерина и других жиров в крови человека, повреждая ген ANGPTL3, говорится в статье, опубликованной в журнале Circulation.

"Подобная терапия будет особенно полезной для людей, страдающих от семейной гиперхолестеролемии, редкой генетической болезни, при развитии которой уровень холестерина в крови становится запредельно высоким. Лечить ее медикаментозным способом почти невозможно. Одиночная инъекция CRISPR-"вакцины", которая будет готова в ближайшие пять лет, поможет навсегда избавиться от нее", — рассказывает Киран Мусунуру (Kiran Musunuru) из университета Пенсильвании в Филадельфии (США).

За последние годы ученые значительно продвинулись в создании различных видов генной терапии, позволяющей удалять отдельные гены и сегменты ДНК, связанные с развитием различных наследственных болезней, и заменять их на "исправленные" версии. К примеру, в прошлом году ученые создали терапию для борьбы с дегенерацией сетчатки глаза, а два года назад им удалось остановить дегенерацию мышц у мыши, страдавшей от дистрофии мускулов.

Мусунуру и его коллеги использовали методы генной инженерии для борьбы с пока главным убийцей людей в развитых странах и государствах с переходной экономикой – болезнями сердца и сосудов, связанными с накоплением холестериновых бляшек и прочих отложений на стенках сосудов.

По текущей статистике ВОЗ, примерно каждый седьмой человек в США и в других странах первого мира умирает от коронарной болезни сердца, сердечных приступов и других болезней, вызванных атеросклерозом. Как сейчас предполагают ученые, число его жертв будет быстро расти в ближайшие годы в связи с общим старением населения Земли и распространением сидячего образа жизни и неправильного питания.

Как рассказывает Мусунуру, масштабные генетические исследования последних лет показывают, что на Земле существует относительно небольшая популяция людей, которая практически не страдает от подобных проблем со здоровьем из-за мутации в одной или в двух копиях гена ANGPTL3.

Данный участок ДНК не только управляет ростом сосудов и миграциями их клеток, а также подавляет работу двух ферментов, расщепляющих "вредный" вариант холестерина и молекулы жиров, из-за чего его чрезмерно высокая активность приводит к их накоплению в кровеносной системе. Соответственно, мутации в ANGPTL3 приводят к обратному – организм расщепляет почти все запасы жиров в крови, что защищает их носителей от атеросклероза.

Руководствуясь этой идеей, ученые создали ретровирус на базе нового геномного редактора CRISPR/Cas9, который проникает в клетки печени мышей или людей, и повреждает ANGPTL3, и проверили его работу на обычных мышах и их сородичах, страдавших от гиперхолестеролемии.

Первые изменения в работе организма грызунов появились всего через две недели после введения ретровируса – уровень холестерина и жиров в их крови снизился примерно на 50-56%. Подобные изменения затронули как здоровых мышей, так и их сородичей со врожденной болезнью, что позволило им снизить концентрацию жиров в их крови до условно безопасных уровней.

Как отмечают биологи, подобные впечатляющие результаты были получены при достаточно скромной эффективности работы вируса – ему удалось проникнуть лишь в треть клеток печени. Повышение его "боеспособности", по словам Мусунуру и его коллег, сделает подобную "прививку" от атеросклероза еще более эффективной.

В ближайшее время генетики планируют провести первые испытания "человеческой" версии этой генной терапии, используя мышей, чья печень частично состоит из клеток людей. Если эти опыты завершатся успешно, то тогда, как считает Мусунуру, можно будет задуматься о начале доклинических и клинических испытаний на добровольцах.