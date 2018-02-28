РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Соседние галактики воруют звезды у Млечного Пути, выяснили астрономы

13:5128.02.2018
28544
© ESAТак художник представил себе звезды, сбегающие из Млечного ПутиТак художник представил себе звезды, сбегающие из Млечного Пути
© ESA

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Некоторые звезды на окраинах Млечного Пути оказались там не в результате поглощения им останков карликовых галактик, с которыми он недавно сталкивался, а в результате "воровства" его светил подобными спутниками нашей Галактики, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Наша галактика оказалась похожа по своей форме не на плоский блин, а на гармошку
© Фото : Xu et al
Ученые: Млечный Путь оказался не плоским блином, а сжатой "гармошкой"
"Эти звезды не просто помогают нам узнать, что произошло с диском Галактики в далеком прошлом, они одновременно позволяют нам предсказать, что случится с ней в будущем. Наблюдения за ними дают нам целое новое окно в жизнь и работу Вселенной", — заявила Кэтрин Джонстон (Kathryn Johnston) из Колумбийского университета в Нью-Йорке (США).

Млечный Путь находится в межгалактической пустоте не один, а в компании целой свиты из карликовых галактик, большую часть которых мы не видим из-за их крайней тусклости. Как сегодня считают ученые, многие из этих карликов периодически сближаются с нашей Галактикой, финальными "следами" чего являются так называемые звездные потоки.

Они похожи на своеобразные "ленты" из звезд, не связанных друг с другом гравитацией, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути над и под его диском, где находится Земля, Солнце и почти все остальные звезды. Звездные потоки, как сегодня считают астрономы, представляют собой остатки шаровых скоплений или карликовых галактик, когда-то разорванных на части или поглощенных Млечным Путем в далеком прошлом.

В ходе этих апокалиптических событий, как выяснили астрономы шесть лет назад в ходе наблюдений за так называемым "кольцом единорога", одним из наиболее заметных звездных потоков, Млечный Путь "ворует" почти все темную материю у  разрываемых им галактик. В  результате этого они распадаются на части и превращаются в те ленты, которые мы сегодня можем увидеть в ночном небе над диском Галактики.

Галактика Млечный путь разорвала галактику-спутник на четыре хвоста. Представление художника
© Amanda Smith, Institute of Astronomy, University of Cambridge
Астрономы нашли "чужие" звезды на окраинах Млечного Пути

Джонстон и ее коллеги выяснили, что далеко не все звезды в этих лентах и кольцах являются частью погибших галактик, наблюдая за одной из самых далеких структур такого рода, которую астрономы называют "облаками Андромеды-Треугольника". Она расположена на стыке созвездий Андромеды и Треугольника и удалена от центра Галактики примерно на 60 тысяч световых лет.

Ученые пытались раскрыть историю формирования этих потоков звезд, наблюдая за двумя типами светил – престарелыми красными гигантами, почти исчерпавшими свои запасы водорода, и переменными звездами класса RR Лиры, периодически меняющими свою яркость.

Как объясняет Джонстон, и те, и другие звезды обладают необычными физическими свойствами, которые зависят исключительно от размеров этих светил и того, как много света они вырабатывают, что позволяет астрономам очень точно вычислять расстояние до них, определять их возраст и скорость движения.

Руководствуясь этими идеями, ее команда вычислила скорости движения 14 звезд, расположенных в облаках Андромеды-Треугольника, и неожиданным образом обнаружила, что они не могли попасть на окраины Млечного Пути, если бы они родились внутри карликовой галактики, недавно погибшей в ходе "космического ДТП".

Спиральная галактика M51 в созвездии Гончие Псы
© Фото : NASA
Астрономы: Земля может наполовину состоять из материи чужих галактик

Этому мешает сразу две вещи – необычная скорость и направление движения этих светил, а также то, что среди них гораздо больше звезд класса RR Лиры, чем красных гигантов, что совершенно не характерно для карликовых спутников Галактики. Вдобавок, анализ их спектра показал, что по химическому составу они гораздо ближе к светилам Млечного Пути, чем к потенциальным "беглянкам" из ее соседей.

Как они могли оказаться на окраинах Галактики? Как считают ученые, некоторые карликовые разрушаются при сближении с Млечным Путем далеко не сразу – часть из них переживает подобное "рандеву" и увлекает за собой часть звезд, расположенные не только на его окраинах, но и в центральных частях диска Галактики.

"Я рада, что нам удалось найти последнюю часть этих "галактических войн", которая подтверждает, что нашу галактику непрерывно "бомбардируют" ее соседи. В прошлом, коллеги концентрировали свои усилия на изучении того, как Млечный Путь разрывает  на части своих соседей. Нам было крайне интересно найти следы того, что и карликовые галактики могут больно бить по их "большому соседу", — заключает Джонстон.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
RUKAPOMOHI
А теперь пусть расскажут, как галактикам удаётся сближаться-отдаляться? Галактики уже обзавелись орбитами?
14:15
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
x11k68
За шесть лет вычислили то, что происходит за десятки тысяч лет на световом расстоянии.
Великие сказочники!
14:06
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена