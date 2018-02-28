Биологи нашли связь между обонянием и политическими идеалами людей

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Нейрофизиологи из университета Стокгольма обнаружили необычную связь между остротой обоняния и политическими предпочтениями людей – чем острее человек реагирует на запах пота и выделений окружающих, тем позитивнее он относится к авторитаризму и диктаторам, говорится в статье, опубликованной в Royal Society Open Science.

"Мы не обязательно говорим о том, что подобные предпочтения, заложенные на биологическом уровне, нельзя поменять в принципе. Последние эксперименты и наблюдения за людьми показывают, что контакты между либералами и сторонниками авторитаризма часто приводят к тому, что их позиции меняются после того, как они узнают что-то новое", — заявил Йонас Олофссон (Jonas Olofsson) из университета Стокгольма (Швеция).

За последние годы нейрофизиологи, биологи и психологи обнаружили множество намеков на то, что многие социальные и личные предпочтения людей неразрывно связаны с тем, как работают их органы чувств и как протекала эволюция человека в прошлом. К примеру, два года назад они показали, что люди склонны больше доверять высоким и светлокожим лидерам во времена кризиса, чем остальным политикам.

Олофссон и его коллеги открыли еще один необычный пример того, как особенности в работе органов чувств и мозга могут влиять на социальное поведение людей, наблюдая за тем, как примерно две сотни добровольцев реагировали на запахи пота, мочи и других выделений тела, и изучая их политические предпочтения при помощи социальных опросов.

Сопоставив реакцию людей с их политическими идеалами, ученые нашли интересную зависимость – чем острее добровольцы реагировали на неприятные телесные запахи и сильнее боялись болезнетворных бактерий и вирусов, тем больше симпатий они проявляли к авторитарным политическим лидерам и жесткой вертикали власти.

"Мы раскрыли очень четкую связь между тем, как сильно люди реагировали на запахи, и их желанием иметь сильного лидера или даже диктатора, способного подавлять радикальные протесты и обеспечивать социальную стабильность. В подобных обществах вероятность контакта между разными социальными группами уменьшается, что, в теории, должно защищать их членов от распространения болезней", — объясняет Олофссон.

Наличие подобной связи, как считает ученый, говорит о том, что склонность к авторитаризму или либерализму может быть биологически обусловленной и связанной с тем, как наши предки приспосабливались к жизни в больших группах себе подобных. Яркая реакция отвращения, связанная с запахом пота или экскрементов, могла защищать их от эпидемий и заразных болезней.

В последствии, эта реакция и связанные с ней эмоции распространились на остальные аспекты жизни человека, в том числе и на политику, что привело к рождению консерватизма и авторитаризма. В ближайшем будущем ученые планируют детальнее изучить эти реакции и понять, какие запахи могут подсознательно заставлять человека негативно относиться к носителям других идей, и узнать, можно ли подавить эту реакцию.