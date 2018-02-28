Вернувшийся с МКС экипаж начали эвакуировать из "Союза МС-06"

КОРОЛЁВ (Московская область), 28 фев – РИА Новости. Российского космонавта и двух американских астронавтов, вернувшихся на Землю с МКС, начали эвакуировать из спускаемой капсулы космического корабля "Союза МС-06", сообщили журналистам в подмосковном ЦУП.

"Самочувствие экипажа хорошее", — сказал комментатор в ЦУПе.

На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж провел на станции 168 суток. На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.