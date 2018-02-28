КОРОЛЁВ (Московская область), 28 фев – РИА Новости. Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции приземлилась в Казахстане, сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

На Землю вернулись российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Они провели на станции 168 суток.

"Самочувствие экипажа хорошее", — сказал комментатор в ЦУПе.

Корабль отстыковался от МКС в 2.08, двигательная установка включилась на торможение в 4.39 мск. В 5.06 корабль вошел в плотные слои атмосферы.

В операции по эвакуации космонавтов участвуют 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12.

Ждать следующего экипажа остались на орбите россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Третьего февраля Мисуркин и Шкаплеров поставили новый рекорд по продолжительности работы в открытом космосе среди российских космонавтов. Они проработали 8 часов 13 минут, на шесть минут дольше Сергея Рязанского и Олега Котова.