Возвращающийся с МКС экипаж перешел в корабль "Союз МС-06"

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Экипаж миссии МКС-53/54 попрощался с остающимися на Международной космической станции космонавтами, перешел в корабль "Союз МС-06" и готовится к возвращению на Землю, сообщили РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

"Экипаж перешел в космический корабль, люки закрыты", — сказал представитель ЦУПа.

На Землю вернутся российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж проведет на станции 168 суток. На станции ждать следующего экипажа (МКС-55/56) остаются россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Отстыковка корабля запланирована на 2.08 мск 28 февраля, а приземление в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган в 5.31.