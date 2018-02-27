Россияне будут "молодеть", показало исследование

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в России и мире. Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.

"Мы считаем, что традиционные методы определения старения не дают полной картины. Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", следует оценивать в связке с другим процессом — ростом ожидаемой продолжительности жизни. Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения населения не следует", — цитируют в РАНХиГС слова заместителя заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Сергея Шульгина.

Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три года — с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин — с 58,1 до 62,6 лет, у женщин — с 65,04 до 67,24 лет). Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше.

"При этом ожидаемый медианный возраст (возраст, который считается средним) вырастет с 39 лет до 44 лет за те же годы (у мужчин — с 36 лет до 41 года, у женщин — 42 до 47 лет", — говорится в исследовании.

Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. "Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается значительных ограничений в повседневных действиях.

"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", — пояснили в РАНХиГС.

Авторы исследования также уточнили, что с помощью модели Салливана и оцененных возрастных коэффициентов распространенности состояния здоровья строятся расширенные таблицы смертности и делаются оценки ожидаемой продолжительности здоровой жизни. "Таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", — пришли к выводу в работе.

Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.