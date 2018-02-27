Россияне будут "молодеть", показало исследование

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Планка среднего возраста в России повысится с 39 до 44 лет к 2035 году, таким образом, несмотря на рост продолжительности жизни, население будет "молодеть", говорится в предоставленном РИА Новости исследовании РАНХиГС о старении в России и мире. Авторы исследования опровергают тезис о том, что доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.
Как сообщили авторы исследования по итогам работы с использованием открытых данных, в том числе Росстата, продолжительность жизни с 2015 к 2035 году в среднем вырастет на три года — с 61,6 до 64,85 лет (у мужчин — с 58,1 до 62,6 лет, у женщин — с 65,04 до 67,24 лет). Авторы отметили, что продолжительность жизни будет расти и дальше.
Это означает, что увеличится трудоспособный, то есть "здоровый возраст" человека. "Здоровым" авторы исследования называют состояние, в котором у человека не наблюдается значительных ограничений в повседневных действиях.
"Мы оцениваем возможность индивида самостоятельно выполнять шесть базовых действий: одеваться, перемещаться в помещении, принимать пищу, встать с кровати, пользоваться ванной и туалетом. Расширенная версия этой модели содержит дополнительные вопросы о его способности пользоваться общественным транспортом, вести совместную деятельность, делать домашние дела по дому, совершать повседневную работу", — пояснили в РАНХиГС.
Так, открытие авторов исследования прямо противоречит общепринятой концепции, согласно которой доля пожилых людей в структуре общества будет неуклонно увеличиваться, создавая тем самым растущую нагрузку на государственные бюджеты.