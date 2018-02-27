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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы рассказали, что вызвало магнитную бурю на Земле

12:3727.02.2018
(обновлено: 12:38 27.02.2018)
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© NASA / NuSTARПоверхность Солнца. Архивное фотоПоверхность Солнца. Архивное фото
© NASA / NuSTAR

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Корональная дыра (тёмная область), образовавшаяся в центре солнечного диска 27 февраля 2018 года, вызвала магнитную бурю на Земле, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

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"Заметное усиление колебаний магнитного поля Земли наблюдается с раннего утра вторника, 27 февраля 2018 года. Амплитуда возмущений поля за прошедшие 10 часов выросла более чем в 10 раз — с 5-10 нанотесла до 70-100 нанотесла", — отмечается в сообщении.

По шкале геомагнитной активности, которая насчитывает 10 уровней, от 0 до 9, индекс возмущений поля Kp за это время вырос от значения 1, зарегистрированного в полночь по Москве, до Kp=4 около 06.00 мск, а приблизительно в 09.00 мск достиг уже уровня Kp=5, который классифицируется как магнитная буря, рассказали в лаборатории. По состоянию на 11.00 мск буря продолжалась.

Рост возмущений магнитного поля астрономы связывают с появлением крупной корональной дыры прямо по центру видимого солнечного диска, то есть непосредственно на линии, соединяющей Солнце и Землю.

В лаборатории пояснили, что под корональной дырой понимается более тёмная область короны, имеющая пониженную светимость по сравнению с окружающими областями. Такие участки хорошо видны на изображениях Солнца, поступающих из космоса. Пониженная яркость корональных дыр связана с массовым уходом плазмы из этих областей короны в межпланетное пространство. Выброшенная плазма имеет повышенные скорости и образует высокоскоростной поток, способный при контакте с планетой вызывать заметные возмущения её магнитного поля вплоть до магнитных бурь.

Вспышка на солнце (анимация)
© Инфографика . Алина Полянина
Астрономы: Солнцу грозит постоянное снижение активности
Происходящая магнитная буря является четвертой в этом году: первая из них произошла 14 января и ещё три — в феврале этого года, 19, 23 и 27 февраля. Таким образом, в среднем, в этом году наблюдается одна буря за две недели, отмечают астрономы. По их данным, это пока существенно реже, чем в прошедшем году, когда бурями был "покрыт" каждый шестой день года. Все произошедшие в этом году бури пока были минимального уровня (первый из пяти возможных уровней силы бурь).

Специалисты полагают, что вероятность для текущей бури превысить наблюдаемый минимальный уровень весьма мала, так как для этого требуется более высокий уровень общей активности Солнца. При этом астрономы не берутся точно оценить продолжительность бури. По их мнению, наиболее вероятным является сценарий, согласно которому буря должна закончиться в ближайшие 1-2 часа, однако отдельные возмущения магнитного поля будет наблюдаться в течение всех этих суток.

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